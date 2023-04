'No crecí profesionalmente', William Valdés despotrica en contra de Venga la Alegría

Tras varios meses de su salida en Venga la Alegría, William Valdés arremete en contra del matutino y asegura que durante su paso por el programa "no creció profesionalmente".

Fue hace casi 6 meses cuando se dio a conocer la salida de William Valdés del matutino de TvAzteca, entre lágrimas y agradecimiento por parte del conductor.

Sin embargo, a pesar de que en ese entonces Valdés se había mantenido en total silencio sobre su precipitada partida, hace un par de días el también modelo confesó lo que significó para él su paso por el programa, asegurando que no había crecido de manera profesional.

Fue la revista Cultura Pop quien reveló un audio en donde William rompió el silencio y aseguró que durante todo su paso por VLA, nunca logró dejar una huella: "Voy a tratar de ser lo más políticamente correcto, porque no me quiero meter en problemas. Creo que mi mayor reto fue literalmente que me dejen trabajar".

"Durante mi estadía ahí, yo di un millón de ideas para hacer dentro del programa, lo que yo podría aportar, fue muy difícil que aceptaran estas ideas, nunca las aceptaron".

Posteriormente, el también cantante señaló no haber crecido profesionalmente dentro del matutino.

"Entonces, para mí, profesionalmente no era un reto, pero sí, dentro del programa, desde mi punto de vista, siento que no crecí en lo absoluto, creo que no dejé una marca o una huella, hay muchos factores más que no diré, pero creo que básicamente era eso, que no me dejaban crecer".