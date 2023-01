Niveles de COVID-19 repuntan en la entidad

Poco a poco la entidad duranguense empieza a retomar los niveles de COVID-19 del mes de agosto y principios de septiembre del año pasado cuando todavía había días con más de 100 casos positivos; este año ya se registró el primero con más de 100.

El pasado martes 17 de enero se registraron 103 casos positivos de COVID-19 en el estado, y de acuerdo a lo señalado por Blanca Estela Luna Gualito, directora de los Servicios de Salud de Durango, poco a poco seguirá creciendo el número de positivos en esta sexta ola.

La funcionaria explicó que en estos momentos sí están acudiendo las personas a realizarse la prueba COVID y de cada 100 que asisten, alrededor del 40 por ciento salen positivas.

"Estamos usando la misma prueba COVID para detectar Influenza y ver si la persona tiene una u otra de las infecciones", señaló Luna Gualito.

Una vez que se detecta la enfermedad, de inmediato se le otorga al paciente el medicamento para que sea atendido en casa en un lugar aislado ya sea que tenga COVID o Influenza.

De los 103 casos positivos que fueron detectados el pasado martes 17, solo un menor de edad estaba entre los positivos, se trata de un niño de siete años. El miércoles se detectaron 98 casos positivos y de ellos cuatro eran menores de edad.

Por lo general, aclaró la directora de los Servicios de Salud, son mayores de 18 años los que están saliendo positivos al COVID y también positivos a la Influenza.

Pero Luna Gualito dejó en claro que estas cifras son casos positivos en todo el estado tanto de la Secretaría de Salud, del IMSS y del ISSSTE.

Al ser cuestionada sobre si los duranguenses le han perdido el miedo al COVID-19, simplemente comentó que los duranguenses han aceptado y saben cómo cuidarse de este mal, pero, el estar vacunados les da confianza.

"El COVID era una enfermedad de la que no se sabía mucho y no había vacuna, y la gente le temía al mismo, ahora ya se sabe del COVID, de cómo cuidarse y de que existe una vacuna que nos protege del mismo, por eso la gente está más confiada, pero no es que se le ha perdido el miedo", dijo.