Niurka sale en defensa de quienes llaman interesada a Belinda

Niurka Marcos salió nuevamente a causar polémica con sus declaraciones, la actriz dijo frente a medios de comunicación que no entiende por qué han tratado de encasillar a Belinda como interesada.

"Yo no sé por qué han tratado de encasillar a Belinda en que es interesada. Yo no entiendo, te voy a decir (...) Esto lo quiero decir sin lentes para que me vean a los ojos: 'Dejen de decirle a Belinda, interesada, que esta industria está llena de supermaterialistas e interesadas que andan buscando gente con dinero y que las mantengan", dijo la vedette ante las cámaras de De Primera Mano.

"La mayoría de las mujeres del mundo de la política y de la farándula está buscando a quien partirle el brazo", añadió la controvertida Mama Nu.

Además, también habló sobre las especulaciones, que han salido a la luz, de que Beli obliga a sus parejas a firmar un contrato de confidencialidad.

"Qué toxicidad iniciar una relación firmando un contrato de que no puedes hablar que estás conmigo, a mí hay que darme una bofetada para que hable y quinientas pa' que me calle".