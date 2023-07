Niurka protagoniza los memes tras la nominación de su hijo Emilio en La Casa de los Famosos

Sergio Mayer, Paul Stanley, Barbie Juárez y Emilio Osorio resultaron ser los nominados de La Casa de los Famosos México en la quinta semana que transcurre de competencia por los cuatro millones de pesos que obtendrá el ganador, sin embargo, Niurka Marcos y Juan Osorio se llevaron las reacciones en Internet tras la elección de su hijo.

Además de aparecer en sus respectivas cuentas de redes sociales, Niurka y Juan Osorio fueron quienes protagonizaron las reacciones que compartieron los cibernautas al resultar Emilio nominado con tres puntos, mismos que recibió por parte de la Barbie Juárez y dos de Bárbara Torres, quien en sus motivos aseguró que no con eso "no le haría daño", pero no fue así.

Por tal motivo, la actriz Bárbara Torres ha sido duramente señalada por los padres de Emilio.

"Efectivamente, Bárbara es una gran manipuladora y una gran chantajista, usa mil máscaras", expresó el productor Juan Osorio a través de un live en Tik Tok.

Así como también, Niurka apareció en sus historias de Instagram para compartir con sus seguidores su esperada reacción por la nominación de Emilio, asegurando que ya le han escrito por todos lados para avisarle que Diego de Erice, conductor de las galas de La Casa de los Famosos México, expresó que no lo iban a poder salvar.

"Si ustedes no meten las manos, tal vez sí, Diego. Espero que ustedes no metan las manos y dejen al público jugar. ¿para qué me buscan la lengua?".

Además, despotricó en contra de Bárbara Torres por no admitir que ella nominó a Emilio.

"Qué bueno se está poniendo esto, y yo defendiéndola (a Bárbara). No quiero estar en su lugar. Bárbara está cagada, se está cagando, no quiere que se enteren que le dio".

Este jueves, Jorge Losa por ser de nueva cuenta el líder de la semana, tendrá la oportunidad de salvar a un habitante de la nominación, donde se espera que otra vez sea Barbie Juárez la elegida "por estrategia".