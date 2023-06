Niurka exhibe a José Manuel Figueroa de ser un mal amante y crítica fuerte a Marie Claire 

Durante un encuentro con la prensa, demasiado tarde y quizá en el peor momento, José Manuel Figueroa “se hizo el que no sabía” y cuestionó la paternidad de Emilio Osorio, hijo de Niurka Marcos.

Aunque se disculpó después de preguntar si Emilio era hijo de Bobby Larios, Niurka no tardó en responderle y a través de un video en sus historias de Instagram, le aclaró que, cuando ella conoció a Bobby, Emilio ya había nacido.

“Te acuerdas cuando medio co… porque no me encontrabas el clítoris, ¿te acuerdas que me invitaste un fin de semana y nada más estuve ocho horas?, porque hablas tanta mierda, ¿te acuerdas que te dije que el día que se ocurriera decir una mamada iba a abrir el hocico? (...) mi hijo sabe quién es su papá, cuando yo conocí a Bobby ya Emilio había nacido, su papá sabe quién es su hijo”.

Sin embargo, Niurka también se refirió a Marie Claire, la presentadora que está comprometida con Figueroa.

“Tú no sabes dónde metes el pi.. estúpido, por eso estás con la pendeja esa que no tiene cerebro igual que tú”.

A pesar de los fuertes insultos de Niurka Marcos, José Manuel compartió un video en el que le reitera sus disculpas.

“Este video es más que nada para pedirte una disculpa, ya lo hice, se armó un relajo, por mi ignorancia no sabía, discúlpame de verdad, también le pedí una disculpa a tí y a Juan Osorio y a Emilio, fue un error mío, le pedí a las cámaras que lo borraran y no lo hice en mala onda, yo supe que la había regado. Extendí mis disculpas ante las cámaras (...) me equivoqué por mi ignorancia”, dijo.