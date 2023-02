Niños de Durango sin vacuna pueden acudir a Torreón

La Laguna de Durango no tiene vacunas disponibles contra COVID-19 para niños y niñas de 5 a 11 años, por lo que los menores rezagados que son originarios de esa región pueden acudir a instituciones de salud del municipio de Torreón, Coahuila, a solicitar el biológico.

La Secretaría de Salud de Coahuila declaró que siempre y cuando se cumpla con el criterio de edad y que hayan pasado cuatro meses desde su última dosis, se están aplicando primeras y segundas dosis así como el refuerzo de la vacuna pediátrica de Pfizer.

También es importante que acudan con la documentación completa, como el comprobante de la última dosis aplicada, el expediente de vacunación disponible para su descarga en mivacuna.salud.gob.mx así como copia de la identificación oficial del padre, madre de familia o tutor.

En Torreón, del 24 al 26 de febrero habrá módulos de vacunación de 8 de la mañana a 2 de la tarde en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) No. 66 y No. 80 así como en los Hospitales Generales de Zona (HGZ) No. 16 y No, 18 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). También en el Hospital General de Torreón (ubicado a espaldas del Manto de la Virgen) y el Hospital General del ISSSTE que se encuentra frente a la Alameda Zaragoza.

Como parte de la Jornada Intensiva en Coahuila, otros centros de vacunación se ubican en los municipios de Piedras Negras, Acuña, Sabinas, Monclova, Cuatro Ciénegas y Saltillo. Los biológicos pediátricos tienen una extensión de caducidad al día 28 de febrero del año en curso por lo que es importante que la población infantil rezagada se acerque para agilizar el proceso de vacunación.

Para dicha campaña de vacunación anticovid, la Secretaría de Salud del estado distribuyó 40 mil 320 biológicos a las 8 Jurisdicciones Sanitarias de la entidad.

A Torreón se enviaron 9 mil 180 dosis pediátricas, a Francisco I. Madero mil 900 dosis, a Saltillo 8 mil 810 dosis, a Piedras Negras 4 mil 940 dosis, Acuña recibió 4 mil 090 dosis, Sabinas un total de 3 mil 200 dosis, Monclova 7 mil 200 dosis y Cuatro Ciénegas mil dosis.