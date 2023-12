Nieto de Cepillín lucha contra el cáncer y busca donantes de sangre

En febrero de este año, Eddy, el nieto de Cepillín, recibió el diagnóstico de un linfoma, un tipo de cáncer que afecta los pulmones, lo que ha requerido hospitalizaciones para recibir quimioterapia. Sin embargo, en esta ocasión enfrenta complicaciones adicionales.

Este martes volvió a ser ingresado al hospital para dar continuidad a su tratamiento, pero se observó un descenso en sus niveles de plaquetas, así que ahora requiere donantes de sangre. En pacientes con cáncer o que están luchando contra esta enfermedad, es común que los niveles de ciertas células sanguíneas se encuentren por debajo de los valores normales.

Cuando los niveles de plaquetas son bajos, el organismo puede experimentar dificultades para detener el sangrado en situaciones como hemorragias nasales o cortes. Este fenómeno constituye un efecto secundario habitual tanto del cáncer como de los tratamientos asociados.

Ricardo González Jr., su padre, compartió en su cuenta de Facebook: "Eddy entró hoy al hospital para su quimio, pero al sacarle sangre se registraron bajas de plaquetas. Nos ayudaría mucho su donación para que pueda recibir su tratamiento."

En el hospital Centro Médico ABC de Observatorio, Eddy espera la ayuda solidaria de donantes de sangre.

Según la página oficial del Centro Médico, los requisitos para donar sangre son:

Tener entre 18 y 65 años.

Pesar un mínimo de 50 kg.

Ayunar durante 2 horas para donar sangre y 4 horas para donar plaquetas.

No estar enfermo el día de la donación.

No haber padecido Hepatitis tipo B, tipo C, VIH-SIDA, Sífilis, etc.

No tener múltiples parejas sexuales.

No haber recibido trasplantes de órganos.

No padecer epilepsia, tuberculosis, enfermedades severas del corazón o cáncer.

No usar drogas intravenosas o inhaladas.

No haber estado internado en instituciones penales o mentales.

Mujeres, no estar embarazadas o lactando.

En los últimos 12 meses, no haberse realizado tatuajes, perforaciones, acupuntura, transfusiones, cateterismos, endoscopías o contacto sexual con desconocidos.

En los últimos 6 meses, no haber tenido cirugía, accidente mayor, mononucleosis, toxoplasmosis o meningitis. En caso de mujeres, no haber tenido parto, cesárea o aborto.

En los últimos 28 días, no haber viajado a zonas con brotes epidemiológicos ni haber recibido ciertas vacunas.

Se aceptan donadores que hayan recibido toxoide tetánico o diftérico.

En las últimas 12 horas, no haber ingerido bebidas alcohólicas, narcóticos, marihuana o algún estupefaciente.

En caso de haber padecido Covid-19, se deben considerar ciertos aspectos:

Evitar acudir si se presentan síntomas de infección respiratoria o los has tenido en las últimas dos semanas.

Si es posible, acudir al Banco de Sangre sin compañía para evitar aglomeraciones.

Informar al Banco de Sangre posterior a la donación si se diagnostica como caso probable o sospechoso de coronavirus dentro de los 45 días después de la donación.

El linfoma que afecta a Eddy es un tipo de cáncer que ataca el sistema linfático, parte del sistema inmunológico encargado de combatir los gérmenes. Los avances en el tratamiento ofrecen la posibilidad de una cura completa, según la información médica.

La detección del linfoma en Eddy ocurrió cuando empezó a experimentar tos persistente y problemas en un pulmón que no mejoraron con nebulizaciones. El neumólogo Ignacio Villaseñor los canalizó a un programa especial del Hospital ABC, donde están siendo atendidos sin costo por el galeno Jaime Shalkow y el anestesiólogo Juan Manuel Rodríguez. Ricardo González destaca la gratitud hacia el hospital, señalando: "Que quede claro, no nos están cobrando nada, a lo cual estamos muy agradecidos. Lo único que solicitan son donadores de sangre y la gente se ha mostrado muy generosa con nosotros, porque ha venido".