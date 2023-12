Niegan suspensión de la aplicación CBP One

Luis Miranda, subsecretario adjunto principal de comunicaciones en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, desmintió que se va a suspender la operación de la aplicación CBP One, así como presuntas modificaciones a la Ley de Inmigración Norteamericana.

A través de un video difundido por el Consulado de Estados Unidos en México, el funcionario federal estableció que los rumores respecto a que dicha aplicación dejará de funcionar en diciembre es falsa y reiteró que dicha herramienta digital seguirá operando con normalidad.

"No hay ningún cambio en la Ley de Inmigración de los Estados Unidos de Norteamérica, ni en su aplicación en la protección de la frontera. No se crea rumores", fue lo que difundió la representación norteamericana en México.

En el video se observa a Luis Miranda, quien lee la siguiente pregunta: Qué tan cierto es el rumor que la aplicación termina de funcionar en diciembre y que volverá a funcionar en seis meses.

Acto seguido respondió que no tiene nada de cierto ese rumor y explicó que la aplicación de CBP One la están usando para programar citas para los varios puntos de entrada "donde hacemos el procesamiento de esas citas y eso no va a parar".

"No hay ningún plan para suspenderlo, ni para pararlo. El rumor de que la aplicación termina de funcionar en diciembre es falso, tengan paciencia y no crean esas mentiras que se reparten por la redes", concluyó Luis Miranda.

ALCANZAN LOS 10 TRASLADOS AÉREOS DE MIGRANTES

Al concluir el cuarto día de traslados aéreos de población en condición de migración hacía el sureste mexicano, desde el Aeropuerto Internacional de Piedras Negras, se concretaron un total de 10 vuelos.

Con lo cual se estima que fueron mil 300 los migrantes, entre hombres, mujeres y niños, los que fueron rescatados durante la aplicación del Operativo Especial para la Atención del Fenómeno Migratorio en Coahuila, que encabezo el Instituto Nacional de Migración (INM).

De forma paralela, las autoridades de migración llevaron a cabo traslados terrestes, es decir, por medio de autobuses de pasajeros y que fue parte de los compromisos adquiridos por el INM, de contar con 10 camiones diarios para realizar los citados traslados.