Niegan acuerdo con transporte 'app'

Rodrigo Muñoz Montejano, director de Transporte en Torreón, rechazó las acusaciones de taxistas concesionarios respecto a que exista algún aval del Municipio para que pueda operar el servicio de transporte entre particulares mediante el pago de una cuota.

"A mi me comentaron los taxistas esa situación pero es totalmente falso, aquí nadie maneja QR, nosotros no tenemos un listado de los de las plataformas que andan trabajando ni algún padrón, es totalmente falso, ellos se manejan mucho en redes sociales y se guían por los comentarios, yo les pedí que me muestren algún QR y lo investigamos, a ver quien los está dando, porque personal de la Dirección no es", expresó.

Señaló que, por el contrario, se mantienen los operativos para exigir a las unidades del servicio público, tanto taxis concesionados como de plataformas digitales y autobuses de pasajeros, que cumplan con la normativa y que operen dentro de la legalidad, siendo los vehículos de aplicación los que presentan más irregularidades.

"Yo estoy haciendo los operativos, los filtros de revisión, para que cada una de las modalidades cumplan con lo que establece la Ley", expuso.

Muñoz Montejano dijo que, como resultado de las revisiones, se detiene a cerca de 15 ó 20 vehículos de plataforma digital, 3 a 4 unidades del servicio público por falta de garantía, por póliza vencida, entre otros incumplimientos, por lo que se realizan cerca de 28 infracciones diarias.

Recordó que las sanciones son aplicables en la modalidad de alquiler por 30 Unidad de Medida y Actualización (UMA) a estas unidades, 15 en caso de pronto pago, sube en el caso de las plataformas a 250 UMA, cerca de 13 mil pesos por pronto pago.

Como se informó en este medio, por presuntos actos de competencia desleal y fraudulenta por parte de Uber y DiDi, así como algunos servidores públicos que regulan el transporte entre particulares, el Grupo Empresarial de Transporte, integrado por diversas organizaciones de taxis, pidió a las autoridades del Municipio de Torreón, así como del estado de Coahuila, que realicen las acciones administrativas y legales en contra de dichas plataformas.

Los concesionarios señalaron que mediante las plataformas de redes sociales como Facebook y WhatsApp han detectado mensajes y publicaciones en los que se realizan diversos actos de ofrecimiento, entre ellos: cuentas activas de DiDi con foto de perfil y link a favor de los interesados; activaciones, venta y renta de cuentas DiDi, Uber, Indriver, entre otros; desbloqueo de cuentas, sellos, firmas y constancia fiscal, RFC (Registro Federal de Contribuyentes), altas de vehículos, quitar deudas sobre dichas cuentas, tarjetas de circulación, carátulas de seguro de cobertura amplia.

Se ofertan también flotillas de cuentas Uber y DiDi sin límites (con un costo de 300 pesos semanales); modificación de documentos de tarjetas de circulación, modificación de documentos de INE (Instituto Nacional Electoral); modificación de carátulas de seguros multiplataforma; modificación de documentos de licencias de conducir; entre otros.