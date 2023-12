Niega Seguridad Nacional de EUA suspensión de la aplicación CBP One

Luis Miranda, subsecretario adjunto principal de comunicaciones en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, desmintió que se va a suspender la operación de la aplicación CBP One, así como presuntas modificaciones a la Ley de Inmigración Norteamericana.

A través de un video difundido por el Consulado de Estados Unidos en México, el funcionario federal estableció que los rumores respecto a que dicha aplicación dejará de funcionar en diciembre es falsa y reiteró que dicha herramienta digital seguirá operando con normalidad.

"No hay ningún cambio en la Ley de Inmigración de los Estados Unidos de Norteamérica, ni en su aplicación en la protección de la frontera. No se crea rumores", fue lo que difundió la representación norteamericana en México.

En el video, se observa a Luis Miranda, quien lee la siguiente pregunta: Qué tan cierto es el rumor que la aplicación termina de funcionar en diciembre y que volverá a funcionar en seis meses.

Acto seguido respondió que no tiene nada de cierto ese rumor y explicó que la aplicación de CBP One la están usando para programar citas para los varios puntos de entrada "donde hacemos el procesamiento de esas citas y eso no va a parar".

"No hay ningún plan para suspenderlo, ni para pararlo. El rumor de que la aplicación termina de funcionar en diciembre es falso, tengan paciencia y no crean esas mentiras que se reparten por la redes", fue con lo que concluyó Luis Miranda.