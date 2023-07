Nicola Porcella 'se declara pansexual' en La Casa de los Famosos México

Nicola Porcella vivió un “emotivo” momento luego de haber revelado sus preferencias sexuales a sus compañeros en La Casa de los Famosos México.

A través de redes sociales se comenzó a difundir un video en donde se logra observar a los integrantes de reality conviviendo en la cocina, ahí, Wendy Guevara platicó sobre su gusto por los hombres, comentándole a Nicola que, querer tanto a un hombre como a una mujer, estaba bien".

"Te voy a decir que es lo que me gustaba de más chico, cuando me fui descubriendo que me gustaban mucho los niños, te lo voy a platicar porque yo creo que tú no sabes para qué lado ir (...) te da miedo agarrar su rumbo, también te pueden gustar hombres y mujeres".

Con su característico sentido del humor y, a manera de broma, Wendy, junto a Apio Quijano, le dieron la bienvenida a Nicola a la comunidad LGBT+

"Vamos a tomarnos de las manos y vamos a decir: 'Hola yo soy Wendy y acepto que soy una chica transexual y me encanta el pene", comenzó. "Hola soy Apio y soy bisexual", continuó el cantante y finalmente el actor peruano remató: "Hola soy Nicola y soy pansexual".

Cabe destacar que esta declaración pudo haberse dado en tono de broma, ya que después los integrantes de La Casa de los Famosos comenzaron a reír, restándole un poco de importancia al asunto; sin embargo, sí señalaron que esta nueva temporada, el reality tuvo más diversidad.

"Esta temporada ha sido la más inclusiva, el primer trans, el primer bi y el primer pan, en las otras no permitían que no hubiera, no aceptaban ni chavitos ni otros géneros", mencionaron.