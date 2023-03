Nicol de León se siente orgullosa de representar a su país

Luego de la segunda concentración que tuvo con el "Tri" Femenil Sub-17, la defensora albiverde Nicol de León, se mostró contenta con el llamado a la Selección Nacional, donde ha estado presente de manera constante.

La juvenil de las Guerreras de la categoría Sub-18, ha participado en las dos concentraciones de la Selección, continuando el proceso de este representativo dirigido por Jimena Rojas.

La jugadora de 15 años, quien vive su primer torneo como Guerrera, ha visto actividad en 7 de los 8 partidos jugados por el representativo santista en el Clausura 2023. Las Guerreras Sub-18 están en la pelea por los puestos clasificatorios. Este fin de semana se medirán a Atlas en el TSM, buscando instalarse en los primeros cuatro lugares del Grupo 2.

"Me siento muy orgullosa y privilegiada de poder representar a mi país. Me causa mucha felicidad que me sigan considerando para formar parte de la Selección Mexicana Sub-17" expresó.

Por otra parte, detalló el mensaje de la estratega Jimena Rojas sobre su accionar: "En las ocasiones que he tenido la oportunidad de platicar con ella, me ha comentado que me ha visto muy bien físicamente en los entrenamientos y en los partidos amistosos que hemos jugado, por lo que espero seguir en esta línea".

Confesó que los referentes santistas a seguir dentro del club son Alexxandra Ramírez, Alexia Villanueva y Daniela Delgado, quienes son para ella un modelo de inspiración, ya que tuvieron la oportunidad de disputar un Mundial siendo jugadoras de Santos Laguna.

"Al igual que ellas, espero representar a México en una Copa del Mundo. Mi adaptación a Santos Laguna ha sido muy buena, ya que he recibido gran respaldo por parte de mis compañeras de equipo" dijo, luego de estudiar en el Instituto Británico de Torreón.

Y por último comentó: "Me gustan mucho las instalaciones con las que cuenta Territorio Santos Modelo (TSM), el compañerismo que hay dentro de la institución y el apoyo que brinda todo el personal que forma parte del club".