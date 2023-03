'¡Ni una mamá con los brazos vacíos!'

El "calvario" de Janeth se prolongó por varios días y no sólo terminó con su deseo de ser madre sino también con la vida de su bebé, Carlos Tadeo.

La familia de la joven de 19 años denunció una supuesta negligencia médica en dos clínicas de La Laguna. Señalan al Hospital Rural de Oportunidades No. 79 del IMSS de Matamoros y al Hospital General de Torreón, de la Secretaría de Salud del estado.

El caso se difundió en redes sociales con una frase de: "¡Que se haga justicia, ni una mami con los brazos vacíos!".

Nancy Arisbeth Galicia Villegas, hermana de la afectada, dijo a El Siglo de Torreón que son originarios del ejido Florencia de Francisco I. Madero y que Janeth tenía 39 semanas de gestación. Aseguran que la joven tuvo su control prenatal en el Centro de Salud del ejido Hidalgo y que en la evolución de lo que fue su primer embarazo, no se detectaron complicaciones. "Era un bebé muy esperado, era, pues, una bendición para nosotros y teníamos mucha ilusión".

Debido a que viven en un municipio alejado, Janeth se trasladó desde el pasado martes 21 de marzo a un albergue ubicado a un costado de la mencionada clínica de Matamoros. Se supone que la estarían monitoreando y que ahí se llevaría a cabo la labor de parto.

Al día siguiente, Janeth comenzó con contracciones leves y entró a revisión al Hospital Rural. El personal de salud le informó que tenía un centímetro de dilatación y que tenía que esperar, pues aún no se encontraba en trabajo de parto activo. La mujer volvió al albergue.

El jueves 23 de marzo, Janeth siguió con contracciones y con la misma dilatación. Ese día, Nancy dice que su hermana tenía secreción de mucosa y sangrado. El día viernes, la joven se trasladó nuevamente del albergue al hospital y el personal de salud volvió a revisarla y no hubo avances.

"El sábado tiene una filtración de líquido, la meten a Urgencias ahí en Matamoros y la trasladan para el Manto de la Virgen (Hospital General) porque ahí en Matamoros no hay ginecólogo porque es fin de semana.

Llega al Manto de la Virgen, la canalizan, la checan y nos dicen que estamos siendo exagerados porque eso no es líquido, que supuestamente es el tapón mucoso. Nos empiezan a decir que mi hermana le tiene que echar ganas que porque todavía la falta mucho, que no, que se espere. Cabe mencionar que un día antes, una doctora en Matamoros nos había dicho que ella ya iba a estar con su bebé para el sábado a las 4 de la tarde".

Nancy dice que ese día arreciaron las contracciones de su hermana, por lo que estuvieron afuera del Hospital General esperando. Janeth estaba con un catéter. No se movieron porque "ya nosotros la veíamos mal, no la internaron y como somos de muy lejos, pues decidimos esperar".

Mencionó que después de las 7 de la noche de ese mismo sábado, el personal de salud del Hospital General les dijo que llevaran a Janeth a realizarse un ultrasonido por fuera "porque a lo mejor el bebé viene muy grande. Nos vamos, empezamos a buscar un ultrasonido pero por la hora pues ya no encontramos, no sabemos por qué no se lo hicieron ahí. Nos regresamos, ella sigue igual, las contracciones le arrecian y en ese hospital nos dicen que no, que nos vayamos a la casa y que regresemos cuando tenga una salida de líquido abundante, que porque tiene que ser un charco, no chorritos".

Janeth y su familia volvieron al albergue de Matamoros. La joven "pasó toda la noche con contracciones insoportables, ya no dormía, no se acostaba, estaba nomás parada, haciéndole la lucha porque le decían que caminara". A las 9 de la mañana del domingo 26 de marzo, Nancy cuenta que su hermana fue internada en el Hospital Rural. La ingresaron al área de Toco porque ya tenía 5 centímetros de dilatación.

"Pero ahí dejó de ser atendida, no le ponían atención, tengo videos donde está sola ella intentando tener a su bebé".

TRASLADO DE URGENCIA

A las 5:15 de la tarde la meten a labor de parto, pero con comentarios de que no le echaba ganas, que estaba chipil, que era berrinche porque era primeriza. A las 6 de la tarde me meto a Urgencias, a Toco, me meto a preguntar y hay mucha movilización, hay una ambulancia afuera, ni siquiera nos habían avisado nada. Después me dicen que necesitan a su mamá o a su esposo, salgo, le hablo a mi mamá y le dicen que la van a trasladar de emergencia (al Hospital General de Torreón) para cesárea porque mi hermana estaba perdiendo el conocimiento y el bebé tenía taquicardia. Al momento de llegar al Manto duran media hora para meterla a Toco, pues aún querían que se aliviara natural, los que debían de ingresarla están con el teléfono y nos dicen que el parto va bien y que el bebé estaba monitoreado".

Alrededor de las 11 de la noche, salieron los médicos y les informaron que Janeth tuvo parto natural pero que el bebé nació muerto pues tenía un nudo en el cordón "lo que nos parece ilógico. La hicieron sufrir tanto para entregarle a su bebé sin vida. Nos dijeron que le dieron reanimación y que lo intubaron pero que no reaccionó. Nos mataron a Carlos Tadeo".

ACUDIRÁN A DERECHOS HUMANOS

Nancy informó que dieron aviso al Ministerio Público y que el expediente médico está en poder de las autoridades. Hasta ayer, desconocían el resultado de la necropsia. La familia se movilizó en las redes sociales y además, acudirán a Derechos Humanos a interponer una queja.

El pasado lunes 27 de marzo, la familia firmó el alta voluntaria de Janeth en el Hospital General de Torreón. El cuerpo de Carlos Tadeo fue velado esta semana y su madre se encuentra muy afectada física y emocionalmente.

La familia de la joven lamentó que haya una mala calidad de atención médica, pues ello tiene repercusiones no solamente en la percepción que la ciudadanía tiene del sistema de salud sino que, "puede costarnos la vida, ojalá se haga justicia".

Ayer, El Siglo de Torreón intentó buscar la versión de la dirección del Hospital General de Torreón, así como de la Jurisdicción Sanitaria No. 6 de la Secretaría de Salud del estado pero no se tuvo ninguna respuesta.