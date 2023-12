Ni una aspirina hay en clínica 29 del IMSS

Lunes y martes de esta semana no había ni ácido acetilsalicílico de 300 mg, conocido popularmente como aspirina, en la Unidad de Medicina Familiar (UMF) No. 29 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en el Parque Industrial de Gómez Palacio. Esta clínica de primer nivel de atención, brinda servicio a trabajadores activos, jubilados y pensionados de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como a sus familiares.

El 11 de diciembre también hubo desabasto de dapagliflozina para el tratamiento de la diabetes mellitus, además de amlodipino y bisoprolol para el control de la presión arterial y atorvastatina, medicamento utilizado para disminuir los niveles de colesterol en la sangre. Otros fármacos que no estaban disponibles fueron el clopidogrel, empleado en pacientes con historia clínica de infarto agudo al miocardio así como el sacubitril/valsartán que se utiliza para tratar la insuficiencia cardíaca.

Tampoco había loratadina, indicada para el alivio de los síntomas de urticaria crónica y otras afecciones alérgicas dermatológicas. De todo ello, El Siglo de Torreón cuenta con evidencias, pues en las propias recetas se colocó un sello por parte de la Dirección Regional Norte que decía "No existen".

Usuarios de la Unidad de Medicina Familiar señalaron que no se pueden quejar de la atención inmediata por parte del personal de salud pero que, el resto, "son trámites completamente absurdos. Llevas papelería a la clínica familiar, te dan cita, te expiden las recetas, quieres surtirlas y no hay. Vas por lo menos una vez a la semana, y en la quinta ocasión te dicen 'pues hay algunas pero ya no le puedo surtir porque su receta no está vigente'. Pides cita otra vez, te dan nuevamente recetas, vas a la farmacia y otra vez lo mismo.

El encargado de la farmacia estaba tan desesperado y dijo que en 20 años no había visto algo así, que no tenía nada, que hace mucho que el camión con medicamento no iba y que va la gente y le mienta la madre, en su sistema decía que nada más faltan 54 claves".

Ayer, esta casa editora hizo un recorrido por el lugar y se pudo observar que a las afueras de la farmacia había algunas cajas recién llegadas con algunas claves de medicamentos. Una derechohabiente se acercó a la ventanilla y solo le entregaron un medicamento de dos. Le comentaron que volviera este miércoles, pues quedaría pendiente la loratadina. "Loratadina tenemos para mañana", le informó a la derechohabiente el encargado de la farmacia. En el cargamento, ya había dapagliflozina y atorvastatina pero la aspirina seguía sin disponibilidad; incluso, los anaqueles lucían con muy pocos fármacos.

Derechohabientes de la UMF No. 29 expresaron su indignación, sobre todo porque hay personas que no cuentan con recursos económicos para poder surtir sus recetas médicas en farmacias particulares y ello representa un riesgo a su salud.

A través de una solicitud de información que hizo El Siglo de Torreón, en octubre de este año, el Seguro Social de Durango dio a conocer que en el primer semestre de 2023, se surtieron más de un millón de recetas, que corresponden a los diez medicamentos de mayor demanda en las unidades de medicina familiar y hospitales. Del cuadro básico y catálogo de medicamentos, de enero a agosto de 2023, lo más demandado fue el paracetamol tableta para tratar el dolor y la fiebre, con 236 mil 712 recetas. El precio unitario fue de $3.32

La atorvastatina tableta, que denunciaron en la UMF No. 29 de Gómez Palacio, se ubicó en la sexta posición con 82 mil 949 recetas surtidas para pacientes con dislipidemia. El precio unitario fue de $12.81 Con 58 mil 565 recetas médicas, el octavo fármaco de mayor demanda fue el metoprolol tableta, para derechohabientes que sufren de hipertensión arterial sistémica y cardiopatías. El precio unitario fue de $6.91.

La demanda también se centró en el pantoprazol o rabeprazol, empleados para la gastritis y úlcera gástrica y péptica, Losartan gragea o comprimido para el tratamiento de la hipertensión arterial sistémica, Complejo B tableta, metformina para personas que padecen diabetes mellitus y que tienen el síndrome del ovario poliquístico y gabapentina cápsula, para el tratamiento de neuropatías y epilepsias. Con demanda, también estuvieron las dietas poliméricas con y sin fibra.