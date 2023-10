Ni lo conozco: Kenia Os desata polémica tras negar colaboración con Peso Pluma

Kenia Os dio de que hablar luego de protagonizar una polémica entrevista en la que habló sobre Peso Pluma, la intérprete de Malas Decisiones aclaró los rumores que indicaban que iba a colaborar con el cantante de corridos tumbados.

Al ser cuestionada por el intérprete de Ella Baila Sola, Kenia confesó que desconocía porque estaban la estaban relacionando en redes sociales con Peso Pluma, por lo que en el programa Tu Música Hoy, le preguntaron si habría alguna colaboración.

"No, o sea, sus managers son amigas de nosotras, sí, pero de él no", señaló Kenia.

Al respecto de porque la estaban asociando con Peso Pluma, Kenia respondió:

"No sé, yo creo que porque mexicanos y la verdad no tengo ni idea de donde viene, eso si les soy sincera, sus managers son muy buenas amigas de nosotros de hace ya bastantes años... pero de él no, de hecho yo ni lo conozco

Añadió que después sí le gustaría trabajar con él.