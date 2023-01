NI EL TIEMPO OLVIDA A TITANIC A TITANIC

Era dos de enero de 1998. La magia de la Navidad y de las fiestas de fin de año terminaban, pero había algo que tenía muy emocionados a muchos laguneros y era una película, misma que se volvería una de las más taquilleras a nivel mundial.

Se trataba de Titanic. Las grandes marquesinas de los desaparecidos cines Gemelos Plus o Multimax la anunciaban con bombo y platillo, al igual que las carteleras de este diario que está por cumplir 101 años de existencia.

"¿Ya viste Titanic?", era una pregunta que se hacía bastante entre las personas en dichas fechas. Y entre esos laguneros que respondieron, "sí, ya la vi y lloré", se encuentra Juan Carlos Sifuentes Pacheco, contador de la Comarca y fan del filme de James Cameron.

"Siempre he sido fan de Titanic. La vi 3 veces cuando estuvo en los cines, luego compre el VHS y más tarde el DVD, además de que no me la perdía el 25 de diciembre, día en el que comúnmente la pasaba Canal 5", contó a "El Defensor de la Comunidad". Juan Carlos compartió la primera vez que disfrutó el largometraje protagonizado por Kate Winslet y Leonardo Di Caprio.

"Yo estudiaba de noche en una universidad ubicada por El Tajito y trabajaba de día. La publicidad previa al estreno había sido mucha, la necesaria para llamar mi atención. Nadie me quiso acompañar y pues ni modo.

"Me salté la última clase y alcancé a llegar a las 9:30 de la noche a Gemelos Plus de la Colón, me tocó en la sala 2 y no manches, salí llorando. Me encanta la trama, las actuaciones, la narrativa; en fin, todo y uno de mis hijos ya es fan también de la cinta", relató entusiasmado.

Quien también tiene una historia con esta película que justo en diciembre pasado llegó a 25 años de su estreno es Luis Solares, catedrático lagunero y conocedor de cine.

"Cuando me enteré de que iban a llevar al cine la historia del Titanic, lo primero que pensé fue, ¿y quién irá a ver una película sabiendo cómo termina la historia? Seguí leyendo y vi que el proyecto era de James Cameron y mi asombro creció", relató.

Comentó Luis que varias de las películas anteriores de James le habían gustado en demasía, así que su expectativa por ver Titanic era enorme. En México se estrenó hasta el primero de enero de 1998.

"Había dirigido Terminator I y II, Alien II, El secreto del abismo, entre otras. Filmes llenos de acción, aderezados con algunos toques de comedia y envueltos en novedades tecnológicas que a veces hacían pasar muy malos ratos a los protagonistas. Entonces no podía entender su interés por una historia tan conocida y sobre todo tan alejada de sus trabajos anteriores".

Solares mencionó que al poder observar de principio a fin la película; el trabajo de Cameron, de los actores y de la producción lo dejaron por demás satisfecho.

"El resto es historia, Titanic se convirtió en una de las películas más taquillera de la historia y Cameron me cerró la boca. La película nos dejó también a Leonardo DiCaprio con un personaje entrañable y, afortunadamente, no se encasilló en papeles de niño bonito. Conocimos a Kate Winslet que al paso de los años se convertiría en una actriz monumental. Así que en este aniversario solo queda desearle larga vida al barquito de un solo viaje".

Según el crítico y productor de cine, Óscar Uriel, en declaraciones a El Universal, "el filme fue el más taquillero por el target tan amplio que aún mantiene, pues tanto los jóvenes como los adultos se envolvieron en la historia romántica y trágica. Aunado a la historia, el éxito también se debió a su producción y los efectos especiales".

En la trama de la cinta, "Jack" (DiCaprio), un joven artista, gana en una partida de cartas un pasaje para viajar a América en el Titanic, el transatlántico más grande y seguro jamás construido.

A bordo conoce a "Rose" (Kate Winslet), una joven de una buena familia venida a menos que va a contraer un matrimonio de conveniencia con "Cal" (Billy Zane), un millonario a quien solo le interesa el prestigioso apellido de su prometida. "Jack" y "Rose" se enamoran, pero el prometido y la madre de ella ponen todo tipo de trabas a su relación. Mientras, el gigantesco y lujoso transatlántico se aproxima hacia un inmenso iceberg.

Cabe destacar que "Jack" y "Rose" son personajes ficticios, en cambio, otros secundarios como Margaret Brown (pasajera de primera clase), Thomas Andrews (diseñador del barco) y Edward John Smith (capitán del buque) son personas que realmente vivieron los acontecimientos históricos del hundimiento del transatlántico en 1912.

Son auténticas las escenas del pecio del barco que figuran en las escenas iniciales, para las cuales se destinaron tres millones de dólares estadounidenses del presupuesto total de la producción.

Cameron siempre había dicho que la historia del Titanic lo tenía y lo tiene fascinado. Su interés en él aumentó al reunirse con Robert Ballard, el oceanógrafo que descubrió el pecio en 1985.