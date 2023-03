Nelly Furtado regresa a México encabezando el Machaca Fest: ¿Cuánto valen los boletos?

Gracias a canciones como I'm like a bird y Turn off the light, la cantante Nelly Furtado saltó a la fama y logró conquistar a la industria musical, así como a un sinfín de personas, que de inmediato se identificaron con sus sonido fresco y sus pegajosas letras.

En 2001 la canadiense se hizo acreedora a un Grammy por mejor interpretación vocal y entonces el éxito llegó a su vida, a estos temas se unieron otros que fueron verdaderos trancazos en ventas y popularidad como Maneater, Promiscuous y Fotografía, al lado de Juanes; pero cuando estaba en lo más alto de su carrera, Nelly simplemente desapareció.

La última vez que la cantante se presentó en un escenario en México fue en 2010; sin embargo, 13 años después regresará a tierras aztecas para encabezar uno de los festivales de música que, poco a poco, se ha ganado un lugar en el gusto del público, el Machaca Fest.

Hace tan solo unas horas, los organizadores de este evento dieron a conocer el nombre de todos los artistas que llegarán al Parque Fundidora, de Monterrey, el próximo 24 de junio, y aunque algunos ya habían sido revelados, la sorpresa invadió a los fans cuando se confirmó a Furtado como una de las invitadas principales.

El resto del elenco lo compone Korn, Westlife, Hanson, Flo Rida, Jumbo, Caligaris, Porter, Sentidos Opuestos, Magneto, JNS, Siddharta, Alicia Villarreal, entre otros.

Si bien es cierto que tanto Nelly como Korn son de los artistas más esperados, los usuarios no tomaron muy bien el cartel, incluso, varios lo compararon con el concepto del 90's Pop Tour, pues varias de las bandas que aparecen forman parte del exitoso espectáculo.

"El festival de los treintones", "Ari Borovoy debería alejarse de algunos festivales", "Esto no es el 90s Pop Tour", "Que clase de 90s pop tour es este", "¿Si van a pagar para ver el 90s Pop Tour internacional?", "Esto se parece a mi playlist de Spotify", "Pensé que era el 90 pops tour", son solo algunos de los comentarios que se pueden leer.

Claro que no todo fueron críticas, pues algunos no solo se emocionaron y confirmaron su asistencia, sino que aseguraron que era el mejor lineup que el festival había tenido en años.

¿Cuánto cuesta y dónde comprar los boletos?

Mientras el público se pone de acuerdo con los sentimientos encontrados que les despertó el evento, la primera fase para adquirir las entradas llegó a su fin el pasado mes de diciembre, por lo que la venta se encuentra en la segunda etapa con un evidente aumento en los precios.

General - $1500

Premium - $2400

VIP - $3300

Los boletos pueden adquirirse a través de la página oficial del festival, pero debes tomar en cuenta que si no vive en Monterrey te podrán ser enviados con un costo extra de 175 pesos.