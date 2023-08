Natanael Cano llega de sorpresa a una boda en Hermosillo y los videos se hacen virales

Natanael Cano se encuentra experimentando una de sus mejores facetas en la música. Tras colaborar con decenas de artistas de renombre, no deja de lado a sus fans y en esta ocasión sorprendió a una pareja en su boda.

Pese a tener agenda llena por la realización de su Tumbados Tour, el intérprete de "Ch y la pizza" se tomó unos minutos para deleitar con un concierto privado a los jóvenes enamorados en el día más especial de su vida.

Natanael Cano llega a boda y convive con invitados

Durante el enlace nupcial en Hermosillo, Sonora, Natanael llegó de sorpresa al evento. En seguida comenzó a interpretar algunos de sus temas más exitosos para darle un toque romántico y belicón a la fiesta.

Al ritmo de "Mi Bello Ángel", los esposos bailaron abrazados y el creador de los corridos tumbados aprovechó para invitarlos a cantar sobre el escenario y felicitarlos en su día.

Los videos del momento causaron furor en redes sociales, pues los recién casados reaccionaron entusiasmados con la presencia del artista e incluso se pusieron a bailar con él.

Los asistentes también quedaron fascinados con el concierto y no dudaron en sacar su teléfono para documentar el suceso que, sin la evidencia, sería difícil de creer.

En TikTok decenas de admiradores del cantante de 22 años expresaron que les gustaría vivir un momento similar con comentarios como "Hoy conocí la envidia", "Quiero una boda así", "Si no me caso así, no quiero nada" o "Ya me dieron ganas de casarme".

¿Dónde será el "Tumbados Tour" de Natanael Cano?

Natanael Cano llevará su gira a toda la República mexicana, incluyendo los estados de:

Baja California, Chiapas, Guanajuato, Tlaxcala, Sonora, Tamaulipas, Durango, Aguascalientes, Oaxaca, Yucatán, San Luis Potosí, Coahuila, Querétaro, Estado de México, Quintana Roo y Veracruz.

Para conocer las fechas y el precio de los boletos es indispensable hacer un registro en el sitio web de Musicvibe.

