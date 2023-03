Natanael Cano le pide a su público que deje de fumar; 'dejé la mota y el perico'

Un video de Natanael Cano durante su reciente presentación en la ciudad de Monterrey se ha viralizado en Tik Tok debido al mensaje que dirigió a su público para invitarlos a que dejan de fumar.

El creador de los Corridos Tumbados, tomó uno cigarro electrónico que uno de los asistentes, y mencionó que ese artefacto mató a dos de sus amigos, y que pese a eso, no ha podido dejarlo, como ya lo hizo con la marihuana y la cocaína.

"Acaba de matar a dos amigos esta cagada, no fumen por favor, esta cagada nomas es un vais acá 40 minutos, le digo a los plebes, yo digo como cuatro o cinco años fumando esta mierda y no la puedo dejar. Dejé la mota de un día a otro, deje el perico, dejé todo, pero lo que no puedo dejar es esto. Pónganse bien v... todos, es lo único que les pido", dijo "Nata" quien aún se recupera de la fractura que sufrió.

Natanael Cano se encontró recientemente con los medios de comunicación en la Ciudad de México, para promocionar su próxima presentación en el Auditorio Nacional, uno de los recintos más prestigiados en el país y que da entrada a grandes exponentes de la música desde el año 1952.

La presentación del cantante de Amor Tumbado, será el 30 de mayo.