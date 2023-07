Natanael Cano cancela lanzamiento de su nuevo tema, usuarios creen que AMLO se lo prohibió

La fecha estaba pactada: el 29 de junio Natanael Cano volvería a la carga con sus corridos tumbados, esta vez con el tema "Cuerno azulado", con Gabito Ballesteros, donde habla de la relación del crimen organizado con el gobierno, pero la canción no estuvo disponible en ninguna plataforma.

"Plebes el (tema) de Gabito se canceló, se las debemos", escribió Nata.

¿Es la sombra del presidente Andrés Manuel López Obrador el motivo de suspender el lanzamiento musical? El debate en las redes está muy presente, aunque también se asevera que es el propio Joaquín Guzmán Loera quien no dio "luz verde" a la canción.

Sólo en TikTok se puede escuchar un fragmento del corrido que interpretó junto a Gabito, donde se alude a las siglas JGL en clara referencia a Joaquín Guzmán Loera, "El Chapo".

"Cuerno de chivo azula'o, con el gobierno pacta'o"; "la montaña patrocina siempre, en el rancho JGL pa'presidente"; "voten por Joaquín en las elecciones" y "si me gusta lo hago, gobierno comprado".

Tras la filtración, los comentarios no se hicieron esperar: "Se dice que el mero presidente los amenazó y les prohibió sacarla", "como si la gente ya no supiera eso, de que ellos están con el narco (el gobierno), sólo se hacen pndjs".

Otras personas refieren que la censura vino desde la delincuencia organizada: "No soportó AMLO o JGL no la aprobó, probablemente las dos", "Quiero pensar que el señor de la montaña no la autorizó, porque si no, el gobierno está quitando la libertad de expresión".