Natalia Ramírez recuerda cómo fue participar en Yo soy Betty, la fea

Natalia Ramírez, quien diera vida a Marcela Valencia en "Yo soy Betty, la fea", recuerda la época en que formó parte del elenco de la telenovela colombiana que, a más de 23 años de salir al aire, sigue triunfando, gracias a las repeticiones de esta producción, así como a las plataformas de streaming que la sumaron dentro de sus contenidos.

La actriz colombiana estuvo como invitada en la cabina de "La caminera", el programa de radio de Tania Rincón, en el que habló de algunos secretos detrás de la producción de "Yo soy Betty, la fea", telenovela colombiana que fue transmitida en México en 2001, alcanzando altos niveles de audiencia, corriendo con la misma suerte que tuvo en su país de origen, así como en otros 179 países donde fue emitida a lo largo de todos estos años. Sin embargo, Natalia confesó que, antes de que los ejecutivos del canal RCN dieran luz verde al proyecto, tuvieron que pasar varios años.

Ramírez, mejor conocida por interpretar a Marcela Valencia, la prometida de Armando Mendoza y una de las principales accionistas de Ecomoda, reveló que Fernando Gaytán, guionista de la telenovela, escribió esta historia más de cuatro años antes de que RCN diera el visto bueno para que el proyecto se grabara, debido a que la narrativa rompía con los estándares de la telenovela clásica, al colocar a una protagonista con características distintas a las acostumbradas en el papel principal pero, no sólo eso, pues Natalia es de la idea que "Yo soy Betty la fea" llegó para derribar muchos paradigmas en la manera de hacer televisión y melodramas en Latinoamérica.

"Se rompió el molde", destacó. "Es bien simpático porque, esa telenovela, Fernando Gaytán la había escrito hace cuatro o cinco años y el canal nunca le aceptaba la novela por eso mismo, porque era muy riesgoso", detalló.

Sin embargo, la oportunidad de grabarla -relató- llegó en una época en que Colombia transitó de la televisión pública a la privada, por lo que el canal RCN tuvo que adaptarse e integrar a sus servicios antenas repetidoras e invertir en ese servicio, por lo que dio oportunidad a Gaytán que se filmara el guión que tenía guardado, ya que la historia no ameritaba de altos costos pues, en su mayoría, las grabaciones se llevaron a cabo en set y, muy pocas veces, se requirió de locaciones.

"Era el momento perfecto para ser una novela de bajo costo y, si no funcionaba, no pasaba mucho. La verdad es que no iba a importar; si se dan cuenta, 'Betty, la fea', es 90% en estudio, o sea no tiene exteriores, no hay superproducción, la escenografía; cada vez que se abre una puerta se mueve", bromeó y destacó que era un proyecto de transición para el canal.

Por lo que para todas y todos, tanto ejecutivos, productores y el elenco fue una sorpresa el éxito que tuvo la telenovela, pero, sobre todo, para Natalia que, cuando le ofrecieron el proyecto estuvo a poco de negarse a interpretar a Marcela, debido a que tenía poca fe de que la historia fuera a cautivar a la audiencia colombiana, tanto así que confesó que se tardaron más de dos años en terminarla de grabar pues, en el camino, fueron muchas las trabas que les hicieron pausar las filmaciones.

"Agradezco todos los días a la vida la oportunidad de haber dicho 'sí', muchas veces las oportunidades le pasan a uno por enfrente y uno no las ve, uno dice: 'No, ¿eso qué?'". Y confesó, "yo tuve muchas dudas de aceptar el proyecto, había demasiado riesgo, nos iba bien o nos iba mal, pero nunca pensé que nos iría tan bien", indicó.

De esta manera, la actriz reflexionó que, personalmente, fue una telenovela que le permitió cumplir uno de sus objetivos, que era darse a conocer internacionalmente y emprender la búsqueda de otras oportunidades laborales fuera de su país. "Internacionalizar mi carrera era muy importante para mí".

Para la actriz colombiana, el éxito de la telenovela se debió a la naturaleza de la historia, pues estimó que, a diferencia de las grandes producciones con efectos especiales, cuando una historia es buena, lo puede todo.

"No digo que las grandes producciones con superfectos y demás estén mal, pero, cuando las historias son buenas, no importa quién las actúe, realmente no somos nosotros, es la historia, es lo que creó Fernando Gaytán con esa historia", precisó.

Cabe destacar que, hace poco, el elenco original de "Yo soy Betty, la fea" confirmó que la producción volvería con una versión nueva de la telenovela, a través de la que conoceremos lo que sucedió con sus personajes a lo largo de las últimas décadas.