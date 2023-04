Natalia Jiménez habla de la violencia psicológica que vivió con su expareja

Pese a las dos décadas que suma de carrera, la cantante española Natalia Jiménez confiesa que a veces le cuesta aceptar su éxito, que la lleva actualmente al tour Antología, que recorrerá países como México.

“Debo aceptar que me cuesta aceptar mi éxito a veces”, dijo la intérprete durante una rueda de prensa en Ciudad de México, donde promociona su reciente gira, que consideró “supercatártica”.

La cantante relató que esto se debe a la situación que vive con su expareja, Daniel Trueba, con quien todavía vive una intensa lucha por la hija que tienen en común y el difícil divorcio que atraviesan.

“Ha sido como la pomada de la campana, como de 'ay, sí me quiere la gente' porque, por años, cuando estaba en esa situación, yo me mandaba ese mensaje a mí misma de que yo no valía, que mi carrera se había ido al garete (carajo)”, confesó emocionada.

La intérprete de canciones como Creo en mí y El sol no regresa señaló que la violencia psicológica que vivió con el padre de su hija, le llevó a no creer en sí misma y en sus cualidades como artista.

Es por ello que, dijo, en esta gira lo más bonito que le ha tocado vivir ha sido “conectar con la gente".

Además, reconoció que la violencia que vivió con su expareja se ha replicado en la industria, en donde el papel de la mujer muchas veces es invisibilizado.

“No es una industria fácil y para nosotras mujeres no es sencillo cuando tienes dos dedos de frente y quieres dejar claras las cosas como las quieres y tienes poder de decisión. Eso no cae bien en esta industria”, lamentó.

Afirmó que para muchos es más fácil tener mujeres que sean fáciles de manipular y de convencer, lo que incluso la llevo a que en ocasiones la bloquearan.

“Es agravante para esta industria que lamentablemente todavía está muy dirigida por hombres”, zanjó.

MÉXICO, PARTE DE SU VIDA

Para Jiménez, regresar a México con su gira le da mucha felicidad, ya que considera al país como parte de su vida.

“Soy más mexicana que el mole”, aseveró, pues relató que desde 2002 se ha afianzado en la nación donde tiene casa, amigos y “sus raíces”.

Es por ello que, dijo, ha adoptado a la música regional mexicana como suya, incluso pese a que le han pedido que se decante por el género urbano.

“El regional es lo que más me gusta, es lo que siempre quise hacer", confesó.

"Me dijeron: tú tienes que hacer (género) urbano porque eso es lo que está de moda. Y yo dije: yo no voy a hacer eso porque está muy bien, hay gente a la que se le da bien el urbano, hay que dejar que lo hagan, pero yo no tengo nada de urbano, nunca lo he hecho y no lo voy a hacer ahora”, narró.

Es por ello que en este show en México, el próximo 3 de septiembre en el Auditorio Nacional, buscará no solo exaltar el género regional mexicano, sino combinarlo con sus raíces españolas.

“Es un poco más español, la chaqueta es un poquito más corta también, lo cual le evoca un poco a los toreros de España. Yo traté de hacer una fusión porque al final eso es lo que yo soy, yo soy una fusión de México y de España”, enfatizó.

Finalmente, envió un mensaje de empoderamiento a las mujeres que atraviesan situaciones difíciles como la suya con su hija y su exmarido.

“Que se pongan una meta de salir adelante, sea lo que sea”, concluyó.