Natalia Jiménez anuncia su compromiso con Arnold Hemkes

Natalia Jiménez compartió en sus redes sociales un gran acontecimiento en su vida, pues acaba de comprometerse con su novio y manager, Arnold Hemkes.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de éxitos como Creo en mí y Quedate con ella, posteó una serie de fotografías en las que presume su anillo, acompañados de un emotivo mensaje.

"Dije que sí!!! Si antes El Escorial era importante para mí, ahora lo va a ser mucho más, no solo para mí, sino para ti también. Estoy muy orgullosa del amor que tenemos y de todo lo que hemos conseguido juntos, y no puedo esperar a ver lo que nos depara el futuro. Gracias por aparecerte en mi vida y llenarla de amor y alegría. Eres luz para mí, para mi hija y toda la gente que se cruza contigo. Soy la mujer más suertuda y afortunada de poder pasar la vida contigo! Te amo y estoy muy orgullosa de que ahora, si, formalmente, vamos a ser LosJimenkes", declaró la que fuera vocalista de La Quinta Estación.

Más tarde compartió un video en el que muestra el momento en el que recibió el anillo de compromiso.

"Cuando me dio el anillo yo me puse tan nerviosa que no sabía qué estaba pasando!! No me lo esperaba para nada y fue la sorpresa de mi vida. TENEMOS BODORRIOOOOOOO", agregó.

Por su parte, Hemkes también se pronunció en sus redes sociales.

"Soy el hombre más afortunado y feliz en el universo por estar a tu lado.Te mereces todo lo bueno que te está pasando y me siento muy orgulloso de ser parte de los momentos felices, pero también por ser el compañero de todas tus batallas. Tengo la mujer y la familia más bella del mundo a tu lado. Te amo todos los días de mi vida", señaló.