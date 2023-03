¿Quién es Natalia Alcocer?, y por qué fue detenida

La actriz Natalia Alcocer, quien denunció a su expareja el año pasado por violencia doméstica, fue detenida la mañana de este martes cuando salía de un juzgado de la Ciudad de México.

Por medio de Instagram, Alcocer detalló en un video que su expareja, Juan José Chimal, era quien había interpuesto un proceso legal en su contra. "Bueno, aquí saliendo de juzgados y me van a arrestar, me estaban esperando (los policías)", manifestó la actriz.

Según explicó, había ido a los juzgados familiares para saber el estado de la solicitud de pensión alimenticia que Chimal debe cumplir para sus hijas; sin embargo, terminó detenida.

"Esto que está pasando no es legal, no me pueden arrestar aquí", dijo Alcocer, quien no quería acompañar a los efectivos policiales, ya que, según explicó, no había sido notificada de la denuncia debido a un cambio de domicilio; sin embargo, las autoridades señalaron que solo hacían su trabajo y que desconocían los detalles de su situación.

¿Por qué fue detenida Natalia Alcocer?

Los oficiales señalaron que el arresto se debía a que la actriz no había presentado a sus hijas a una convivencia familiar, situación que dio a conocer a través de sus redes sociales.

En el video publicado en su cuenta hizo un llamado a la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, y al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, para que la apoyaran con su situación.

Hospitalizan a Natalia Alcocer; se encuentra estable, reportan

Por medio de Instagram Stories se dio a conocer que la actriz se encontraba hospitalizada y que estaba estable.

"Gracias a todos los que han estado al pendiente de Natalia. Está hospitalizada y por fin estable, al igual que el bebé", se lee en la publicación.

De igual manera, la actriz compartió una imagen desde el hospital. "Los quiero vikingos. Estamos bien", expresó.

Cabe mencionar que El Universal consultó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y pudo constatar que no existe ningún comunicado sobre dicha detención en contra de la actriz.

Cortesía El Universal

¿Quién es Natalia Alcocer?

Natalia Alcocer tiene 33 años, es una actriz mexicana de televisión, teatro y cine.

Obtuvo su primer trabajo en 2007, en el programa Zona Ruda, donde conquistó al público con su carisma. Su nombre cobró más fama luego de participar en algunos capítulos de la serie unitaria La rosa de Guadalupe. Sin embargo, su popularidad llegó a su máximo nivel cuando comenzó a aparecer en diferentes reality shows.

En 2015 llegó al país azteca la primera emisión de "Big Brother" y Natalia apareció como conductora de un segmento transmitido en redes sociales, donde era "cómplice del público" y se adentraba en las instalaciones de la casa para conocer todos los detalles de lo que ocurría con los participantes. Ahí se ganó el apodo de "la chica web".

Después de Big Brother, la mexicana le puso una pausa a su carrera para convertirse en madre. Fue en 2021 que reapareció en televisión en el reality Survivor, donde se enfrentó a grandes pruebas físicas y a situaciones precarias, como hambre extrema. Debido a su peculiar forma de competir, sus compañeros la llamaban la Vikinga.