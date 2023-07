Naim Darrechi confirma que Yeri Mua sí abortó el hijo que esperaba

La polémica entre Yeri Mua y Naim Darrechi no termina pues, pese a que ya no están juntos, el tiktoker español sigue hablando de la vida íntima que compartieron. En una reciente entrevista dijo que, luego de que la influencer mexicana se mostrara indecisa de interrumpir su embarazo o continuar con el proceso gestante, finalmente se decidió por no tener el bebé.

Esa noticia entristeció a Naim, quien asegura que, por un bebé, habría controlado sus impulsos y los actos violentos por los que se ha dado a conocer, como el reciente hecho de su detención en la CDMX, tras agredir a reporteros en el aeropuerto de la capital.

Pese a que Yeri y Naim son muy jóvenes aún (20 y 21 años, respectivamente), protagonizaron una relación llena de problemas que saltaron a la vista del ojo público, partiendo por el hecho de que la influencer todavía era novia del creador de contenidos Brian Villegas cuando comenzó a salir con Darrechi, situación por la que fue muy atacada por sus detractores y aunque, en principio, la veracruzana trató de ocultar su noviazgo con el español, terminó por aceptar que sí había sido infiel a su ex.

A partir de ahí, su relación se fundamentó en una convivencia poco sana, de acuerdo con lo que Yeri ha compartido en sus redes sociales pues, cuenta que a lado de Naim, vivió violencia, pues es un joven con muchos problemas de ira. Sin embargo, los problemas entre ellos alcanzaron otro nivel cuando Darrechi hizo pública la noticia de que la creadora de contenidos esperaba un hijo de él, aunque ese no fue la cuestión que tanto la molestó, sino que este contó abiertamente que Yeri tenía pensando interrumpir su embrazo.

Fue entonces que la influencer mostró su descontento, aclarando que Darrechi había hecho estas declaraciones sin que ella hubiera dado su consentimiento y decidió por terminar con la relación. Pero, semanas más tarde, la pareja se dio otra oportunidad, sorprendiendo con la noticia de que Mua aún se encontraba indecisa acerca de qué hacer con su embarazo. De hecho, su estado fue una de las causas que llevó a Naim a arremeter en contra de los medios de comunicación mexicanos, cuando ambos arribaron al aeropuerto de la CDMX hace poco menos de dos semanas.

En ese momento Yeri indicó que no quería dar declaraciones, sin embargo, ante la insistencia de las cámaras y los reporteros, Darrechi tomó una postura de disgusto y comenzó a emitir una serie de insultos y gritos con los que amenazó a la prensa, si osaba acercarse más a la influencer pues -según dijo- estaba embarazada. La situación se salió de control cuando el español pateó las cámaras violentamente, por lo que la seguridad del aeropuerto lo detuvo y, a continuación, fue remitido a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, donde permaneció detenido por 48 horas y de donde pudo salir luego de firmar un documento que avala que se compromete a reparar los daños que provocó económicamente.

A partir de ahí, fue poco lo que supimos acerca de la pareja, hasta que Darrechi -ya en su país- conversó con otro influencer de su región y confirmó que Yeri ya no espera un bebé, así como tampoco siguen con su relación. Además, expresó que aunque era consciente de que sus personalidades chocaban, esperaba que un futuro pudiera reanudar su relación con la veracruzana pues, pese a que a raíz de su noviazgo, se vio envuelto en muchos problemas, aún le inspira un gran amor.

"Yo sé lo que teóricamente está bien y que no deberíamos estar juntos, que lo mejor es alejarnos y que cada uno siga, pero aunque yo sé que está mal pues la quiero y me gustaría internarlo con ella", dijo Naim cuando su entrevistador le recomendó que buscara a una joven "no tóxica" para emprender una relación sana.

Además, recalcó que Yeri es una mujer que vale la pena, debido a que, al saber sobre su condición, comenzó a cuidarse por el bien del bebé, pues en ese momento aún estaba indecisa de si seguir con el embarazo o no. "Cuando se enteró que estaba embarazada, ella dejó de tomar, de hacer las cosas y vi como cambió. Es verdad que quizá no era un buen momento para que estar (embarazada), pero ella ya tomó su decisión en ese sentido, ¿sabes?", expresó.

Finalmente, el joven de 21 años afirmó que, de tener un hijo, tendría la voluntad suficiente para dejar sus impulsos y acciones violentas que han hecho que tenga problemas con la justicia, tanto mexicana como española: "Yo creo que por un hijo, uno puede cambiar, yo por un hijo sí sería pasivo y me daría igual, me preocuparía nada más por él, por el niño, porque es un amor que no sé cómo explicarlo".