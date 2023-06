Nadie se sabía la canción de Belinda en estreno de Drag Race México y desata memes

La expectativa por el estreno de Drag Race México era bastante alta; la bienvenida al reality show que forma parte de la franquicia de Rupaul era con los brazos abiertos, aunque la reacciones en redes sociales demuestran que los fans no quedaron muy contentos con el primer episodio.

Desde las 12:00 am de este jueves ya se puede ver en la señal de Paramount+, el primer episodio en el que las 11 participantes hicieron su gran debut como "Rugirls".

Sin embargo, aunque no queda duda de la gran producción detrás del concurso y los vestuarios llamativos de las estrellas drag, el lipsync quedó a deber.

Y es que, para quienes no están familiarizados con el show, al final de cada episodio se elige a una ganadora y dos posibles eliminadas, estas últimas tendrán que hacer un show con una canción, en lo que se conoce como el "Lipsync for your life".

Por lo general, suelen utilizarse canciones de divas de la música que han sido consideradas iconos de la comunidad LGBT+. En esta ocasión, la canción seleccionada fue En La Oscuridad de Belinda, pero el resultado decepcionó.

Fue una gran sorpresa para los fans del drag que las participantes no conocieran la canción, pues se trata de una de las más representativas de su carrera y sobre todo, más conocidas entre la comunidad LGBT+. Incluso, los jueces estaban cantando con mucha alegría la canción, por lo que fue más doloroso ver a las participantes desconocer la letra.

Los memes no se han hecho esperar, por lo que ya hay miles de reacciones en redes sociales: