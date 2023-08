Nadadora lerdense suma tercer oro en Centroamérica

La nadadora lagunera Andrea Santos Arámbula, se colgó su tercera medalla de oro en El Salvador, luego de ganar los 200 metros dorso en el Campeonato Centroamericano y del Caribe de Natación (CCCN).

Con la medalla, la sirena lerdense Andrea Santos Arámbula ganó su segunda medalla individual y tercera en su cuenta personal dentro del CCCAN, que se lleva a cabo en las instalaciones del Polideportivo Merliot, de San Salvador capital de El Salvador, donde la delegación mexicana se quedó con el primer lugar por equipos.

Andrea Santos llegó a la competencia tras obtener la presea dorada con el Relevo 4x100 y tras ganar también los 100 metros dorso, por lo que la ídolo de la natación duranguense no decepcionó y en la misma prueba, pero en la distancia de los 200 metros subió a lo más alto del podio.

La de Ciudad Jardín aportó al Team México tres medallas de oro en esta justa deportiva en El Salvador.

A esta competencia participaron nadadores de México, Antigua & Barbuda, Haití, Aruba, Honduras, Bahamas, Jamaica, Barbados, Bermuda, Nicaragua, Islas Vírgenes Británicas, Panamá, Islas Caimán, Puerto Rico, Costa Rica, St Kitts and Nevis, Cuba, Santa Lucía, Curacao, San Vicente y Las Granadinas, Dominica, Trinidad and Tobago, República Dominicana, Turks and Caicos, El Salvador, US Virgin Islands, Granada, Saint Maarten, Guatemala y Anguilla Amateur Swimming Association.