Nace una nueva generación de 'scream queens'

El término de "scream queen", en español "reina del grito", es utilizado en la industria del cine para referirse a aquellas actrices que aparecen en películas de terror. Aunque principalmente es usado para aquellas que han forjado una carrera en este género, hay estrellas a las que les ha bastado un solo papel para ser consideradas como tal.

La actriz Janet Leigh, es pionera en el término, luego de hacer una de las secuencias del cine más impactantes en la historia, en la película Psycho (196), del director Alfred Hitchcock. Nadie puede olvidar la escena en el que la actriz toma un baño y es asesinada ahí mismo por el temible "Norman Bates".

Por sorpresa, la hija de Janet, Jamie Lee Curtis, siguió sus pasos, pues en los años 80, la actriz se convirtió en un referente del cine de terror tras protagonizar la franquicia de Halloween. Lee Curtis se ha convertido en la "scream queen" por excelencia debido a la evolución de su personaje.

En los años 90, y de la mano del director Wes Crave, el genio detrás de Pesadilla en la calle del infierno, llegó Scream, la franquicia cinematográfica que revivió el género "slasher". Su protagonista, la actriz Neve Campbell, es también considerada una leyenda dentro del cine de terror.

Otras "scream queens" han surgido a lo largo de los años como Sigourney Weaver (Alien), Sarah Paulson (American Horror Story), Jessica Lange (American Horror Story), Vera Farmiga (El conjuro) y Jennifer Love Hewitt (Se lo que hicieron el verano pasado), entra otras.

Actualmente, el cine de terror está viviendo un gran impacto a nivel mundial, el género sigue siendo uno de los favoritos del público, lo que ha impulsado el nacimiento de nuevas "reinas del grito".

JENNA ORTEGA

A sus 21 años de edad, Ortega se ha convertido en una figura importante del cine y la televisión. Aunque debutó a muy corta edad con apariciones en series como CSI:NY, Jane The Virgin y Days of Our Lives, su gran salto como protagonista fue en el 2016 con la serie de Disney Channel, Stuck in the Middle. Pero no fue hasta el año 2019 que dio su primer paso para convertirse en la actual "scream queen", pues formó parte del elenco principal de la serie de suspenso You de Netflix. Más tarde se sumó al elenco de cintas de terror como La niñera: Reina Letal (2020), Studio 666 (2022), X (2022), y por supuesto, su protagónico en Scream (2022) y Scream VI (2023), como "Tara Carpenter". En el 2022 su popularidad despegó gracias a la serie Wesneday (Merlina) de Netflix, además de que será estelar en Beetlejuice 2, la cual tiene planeado su estreno para el 2024.

MELISSA BARRERA

El talento mexicano está en todas partes, y prueba de ello es la actriz Melissa Barrera, quien inició su carrera como participante del reality La Academia. Luego protagonizó varias telenovelas para la señal de TV Azteca como La mujer de Judas (2012) y Siempre tuya Acapulco (2014). Melissa abandonó México para probar suerte en Hollywood, y protagonizó la serie de dramática, Vida (2018). En 2021 le llegó el estelar de la película In the Heights, un musical. Pero su carrera como "scream queen" llegó gracias a la cinta Scream (2022), luego llegó Bed Rest (2022). Este 2023 repitió el papel de "Sam Carpenter", hermana del personaje de Jenna Ortega, en la secuela Scream VI.

KEKE PALMER

Keke Palmer es una actriz y cantante estadounidense que inició su carrera desde que era niña con papeles en series como Cold Case y Strong Medicine. La fama le llegó gracias a la película de Disney Channel, Jump In y luego protagonizó la serie de Nickelodeon True Jackson, VP. Keke ha hecho varios proyectos en cine y televisión, y aunque la mayoría están enfocados a la comedia, la realidad es que la también cantante, de 30 años de edad, se ha forjado un nombre dentro del género de terror. En 2015 protagonizó la serie Scream Queens, una historia "slasher" y humor negro, en donde dio vida al personaje de "Zayday Williams". Años más tarde, en el 2019, protagonizó la tercera temporada de la serie Scream: Resurrection. En cine destaca su actuación en la cinta Animal (2014) y Nope (2022).

LUCY HALE

Otra gran estrella del cine de terror y suspenso es Lucy Hale, de 34 años de edad. Lucy alcanzó la fama gracias a la serie de misterio juvenil, Pretty Little Liars, en donde dio vida al personaje de "Aria Montgomery" durante siete temporadas, entre el 2010 y el 2014. En cine ha hecho varias películas de terror como Scream 4 (2011), Verdad o reto (2018) y Fantasy Island (2020).

TAISSA FARMIGA

El talento se lleva en la sangre y prueba de ello es Taissa Farmiga, de 29 años, hermana menor de la actriz Vera Farmiga. Sus inicios en la actuación fueron en el terror, pues fue protagonista de varias temporadas de American Horror Story, incluidas Muder House (2011), Coven (2013), Roanoke (2016) y Apocalypse (2018). En 2019 realizó un episodio en el revival de la serie The Twilight Zone. En el cine ha destacado por protagonizar una de las películas de terror más importantes de los últimos tiempos, La Monja y La Monja II, en donde da vida a la hermana "Irene Palmer".

EMMA ROBERTS

No menos importante es Emma Roberts, una de las actrices que ha dejado huella en el género del terror, aunque lo ha hecho principalmente en la televisión gracias a su protagónico en la serie Scream Queens (2015) y varias temporadas de la antología, American Horror Story, incluidas Coven (2013), Freak Show (2014), Cult (2017), Apocalypse (2018), 1984 (2019) y Delicate (2023). En cine ha hecho películas como La enviada del mal (2015), La cacería (2019) y Scream 4 (2011).

CHLOË GRACE MORETZ

Desde niña, Chloë Grace Moretz encaminó su carrera actoral al cine de terror, pues uno de sus primeros papeles fue en la cinta Terror en Amityville (2005). Su repertorio en el cine de terror es muy extenso, se encuentran obras como Room 6 (2006), Halloweed Ground (2007), El ojo del mal (2008), Let Me In (2010) y Carrie (2013). Actualmente, se le puede ver de protagonista en la serie de ciencia ficción La Periferia de Amazon Prime Video.