Myles Jack deja la NFL para convertirse en fontanero o electricista

El apoyador Myles Jack, exjugador de los Jacksonville Jaguars y los Pittsburgh Steelers, anunció este domingo su retiro de la NFL luego de siete años de carrera para convertirse en fontanero o electricista.

"Me gusta trabajar por lo que no podría sólo sentarme en casa. He tenido la suerte de ganar mucho dinero y quiero ser innovador. Si llegara un apocalipsis zombi, quiero poder construir algo con algún oficio como fontanero o electricista. Después de todo, el tiempo no espera a nadie", afirmó el jugador de 27 años, el pasado 9 de agosto.

Jack, quien había firmado para jugar con los Philadelphia Eagles para la temporada 2023, tuvo actividad el jueves pasado en el partido de la semana dos de la pretemporada en el que su equipo empató 18-18 ante los Cleveland Browns.

De manera sorpresiva, este domingo el nacido en Scottsdale, Arizona, informó a la directiva de los Eagles su decisión de decir adiós.

A lo largo de su carrera, Jack ha ganado poco más de 50 millones de dólares desde que llegó a la liga en el Draft 2016 en el que fue seleccionado por los Jacksonville Jaguars en la segunda ronda.

Con este equipo firmó su contrato más cuantioso. Lo hizo por 57 millones de dólares en la temporada 2019, contrato que se ganó luego de que en 2017 explotó con 90 tackleadas y 107 más en la campaña 2018.

Desde su arribo a la NFL, el apoyador lidió con una lesión de desgarre en el ligamento de su rodilla, misma que acarreaba desde su tiempo con la Universidad de California en Los Angeles (UCLA), con la que brilló en el fútbol colegial.

A pesar de ese problema, el defensivo estuvo seis temporadas con los Jaguars y uno con los Steelers.

En siete campañas consiguió 617 tackleadas, 6.5 capturas de 'quarterback', 20 golpes al pasador, tres intercepciones, dos balones sueltos forzados y una anotación en 103 juegos de temporada regular.