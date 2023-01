Música en un suspiro

Este gran compositor lírico nació en Nápoles en 1795. A pesar de que la historia lo recuerda básicamente como compositor de casi 60 óperas, sus primeras creaciones fueron gemas del repertorio instrumental como su concierto para clarinete en si bemol o su conocido concierto para flauta en Mi menor, popularizado por cierto por Jean Pierre Rampal.

A los 24 su inspiración lo lleva a componer óperas. Mercadante vivió la época Rossini. La época del Bel Canto, ese estilo que hacía del lucimiento de la voz el principal atractivo.

La principal aportación de Saverio Mercadante fue que criticó y enfrentó este paradigma operístico de moda con una propuesta basada en conseguir un drama escénico mucho más impresionante. Se dice que Mercadante fue un escalón necesario que Verdi tuvo que subir al inicio de su carrera para poder desarrollar sus óperas tempranas. La ópera con la que se dio a conocer ante los grandes públicos fue su séptima ópera, bufa por cierto, titulada, Elisa e Claudio y como era de esperarse de influencia rossiniana. Después de una corta estancia en España y Portugal, donde por cierto no llamó mucho la atención decide regresar a Italia. Ya en su patria es nombrado maestro di capella en la Catedral de Novara.

Es ahí donde finalmente decide enfocar todo su talento al estudio, análisis y desarrollo de la ópera. La primera manifestación de innovación o cambio radical en la ópera se dio casualmente en su ópera más famosa: Il giurnamento. En esta ópera se enfocó directamente a enriquecer y hacer especial énfasis en el drama, rompiendo de fondo el tratamiento tradicional. Ahí estableció una línea divisoria perfectamente clara con el popular estilo belcantista de facto.

Esta actitud crítica y propiamente de investigación lo llevó a ocupar la dirección del Liceo Musicale de Bologna, aunque más tarde regresaría a Nápoles a continuar su labor como docente, por el resto de su vida. Su labor como maestro le fue restando tiempo como compositor al final de su vida; sin embargo, su aportación estaba hecha. Dieciocho años mayor, Mercadante se asocia con Verdi gestando una serie de conceptos en la lírica por venir.

Desgraciadamente, esta sociedad terminó cuando Mercadante osó intervenir más de la cuenta en la selección del elenco para la ópera Macbeth de Verdi. En ese momento Verdi se convertía en el compositor de ruptura ya consolidado y en el gran mercadante que, siendo el punto de quiebre, comienza a perder terreno frente al gigante. Producto de la sombra ejercida por Verdi, las óperas de Mercadante dejaron de ser escuchadas; sin embargo, aún hoy día se les considera diferentes y con ideas muy creativas y originales. Su música es ante todo elegante y refinada.

El 15 de febrero de 1676, Sir Isaac Newton escribió a Robert Hooke, «If I have seen further, it is by standing upon the shoulders of giants» -Si he podido ver más allá, es porque estoy parado en hombros de gigantes.

Verdi se postró en hombros de un gigante que se llamó Saverio Mercadante.