Muñoz Ledo llama a Ebrard y Monreal a 'formar una corriente democrática'

El expresidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, llamó a Ricardo Monreal y a Marcelo Ebrard a unirse a otros partidos a fin de poder contener por la Presidencia de la República en 2024.

A través de su cuenta de Twitter, sostuvo que al interior de Morena ya hay dedazo, y ante dicho escenario, ambos políticos debería "formar una corriente democrática".

"@RicardoMonrealA se insurge contra el dedazo y @m_ebrard se opone a la cargada. Deberían formar una corriente democrática de Morena como nosotros la creamos en el PRI y en su caso, un frente Democrático Nacional aliado a otros partidos. Siguiendo de "corcholatas" solo se degradan", escribió.

Este martes, EL UNIVERSAL publicó el apoyo que algunos gobernadores han expresado hacia Claudia Sheinbaum.

De acuerdo a una revisión de El Gran Diario de México, de los 21 gobernadores de Morena y aliados (sin contabilizar a la Ciudad de México), hasta el momento 10 han manifestado abiertamente su apoyo a Claudia Sheinbaum, cuatro respaldan a Adán Augusto López; uno se muestra cercano a Marcelo Ebrard y otro a Ricardo Monreal, mientras que hay dos gobernadores que han manifestado sus apoyos a por lo menos, dos aspirantes: Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán) y Ricardo Gallardo (San Luis Potosí).

Si la encuesta la lleva a cabo Morena, no participaré": Monreal

El senador Ricardo Monreal anunció que si Morena es quien realiza la encuesta para elegir al candidato de ese partido a la Presidencia de la República, él no participará, y llamó a los gobernadores y presidentes municipales a "sacar las manos" de la contienda interna.

"Si la encuesta la lleva a cabo el partido, como en el 2017, no participaré porque sería volverse a quemar con la misma leche. No habría aprendido la lección, porque ya no un dime o un direte o una posición personal, ahora es una posición del secretario de Gobernación, que acepta que hace cinco años gané la encuesta y perdí en el partido la nominación".

Monreal negó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, tenga "metidas las manos" en el proceso interno de Morena, como si lo hacen gobernadores y presidentes municipales.

Ebrard afirma que va arriba en las encuestas

El canciller Marcelo Ebrard señaló que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, no tendría que pedir licencia a su cargo de manera anticipada, al afirmar que él va ganando las preferencias para ser el candidato de Morena en 2024.

El secretario de Relaciones Exteriores fue cuestionado sobre las declaraciones de la jefa de Gobierno capitalino, quien dijo que no va a pedir licencia antes de que se haga la encuesta del partido.

"Pues es que voy ganando ¿para qué renuncia?", contestó entre risas el canciller.