'Municipios resienten recorte de participaciones'

Al negar que haya sido su decisión el recorte de participaciones a municipios, el gobernador Esteban Villegas se refirió a la inconformidad de los Cabildos de Tlahualilo, Nazas, Cuencamé y Peñón Blanco, cuyos integrantes están inconformes por la reducción de recursos.

"Traemos varios detalles en varios municipios de acuerdos políticos entre los Cabildos y las alcaldesas, traemos ese detalle en Tlahualilo, en Nazas, en Cuencamé y ya se logró arreglar después de un buen rato el tema de Peñón Blanco, que también traíamos ahí algún detalle. Yo no doy instrucciones a nadie de que se bajen las participaciones porque no soy autoridad para poder hacer eso", explicó.

Dijo que como llegan las participaciones a Durango, así se las mandan. No obstante, reiteró que hubo recortes en el país y aclaró que no es un tema específico de Durango.

"A Durango le tocó un recorte de 200 millones en octubre y 400 en noviembre, más el tema educativo de un aumento, que fueron otros 200. Entonces el estado tuvo un problema de 800 millones de pesos en dos meses que nos desbalanceó toda la operación que teníamos para el cierre del año", lamentó.

En tal sentido, expuso que ya se está analizando la situación para poder cerrar el año, pero insistió en que él no puede bajarles las participaciones a los municipios porque no le corresponde, además de que no se retrasa ni un solo día para entregarles los recursos que les corresponden.

Sin embargo, dijo que si llegan las participaciones recortadas así se les mandan también, en el mismo porcentaje para todos los alcaldes porque así es la fórmula, "pero jamás daré yo una instrucción a ningún alcalde de: oiga, recorte las participaciones".

Declaró que hay buena comunicación con los alcaldes pero ellos toman sus decisiones.

De cualquier forma, aseguró que ya hay acercamiento para explicarles que los Cabildos no son sus empleados, sino instancias autónomas.

"Los alcaldes, todos, igual que el Gobierno, tenemos que tener un buen balance en el tema económico. La situación está compleja en todos lados" y agregó que es probable que se tuvieran que apretar el cinturón, "pero que no me echen la culpa".

COMPROMISOS DE FIN DE AÑO

El gobernador informó que desde enero les advirtió a los alcaldes: "Yo no les voy a poder ayudar en diciembre", porque la responsabilidad de que el municipio esté sano financieramente es de ellos.

Expuso que primero tiene que cubrir las nóminas y prestaciones de fin de año de las dependencias estatales para lo cual se requieren dos mil millones de pesos, y después, si hay posibilidad, podría apoyarlos.

Agregó que ningún alcalde ha solicitado apoyo pero si lo hicieran se cuidará que se hayan apretado el cinturón, "porque yo me lo estoy apretando al 500 por ciento".