Municipios de Durango deberán mejorar recaudación

Hay Ayuntamientos que no cobran impuestos que les permitan incrementar su recaudación, a grado tal de que se les pidió una actualización catastral.

Durante el proceso de revisión del cuarto paquete de iniciativas de Leyes de Ingresos para el ejercicio fiscal 2024 que presentaron los Ayuntamientos, los diputados locales se percataron de que una de las principales necesidades radica en que los Gobiernos Municipales deben mejorar su recaudación, principalmente en los conceptos de agua potable y predial, que son los impuestos que les corresponden.

La diputada local Sughey Torres Rodríguez, presidenta de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública del Congreso del Estado, comentó que se les ha hecho énfasis a los Ayuntamientos a privilegiar el gasto en acciones que impacten directamente en beneficio de la sociedad, y dejar de lado las que sean prescindibles.

"Por ello, les hemos hecho también la sugerencia, y aplaudo la que hizo Catastro, para poder actualizar el tema en cada municipio, porque hay muchos que siguen cobrando lo que cobraban hace 50 años. Hay municipios que el metro cuadrado lo están cobrando en 20 pesos o que una empresa está pagando lo mismo que una casita", ejemplificó la legisladora local.

Mientras que el concepto del agua potable se les indicó cobrarlo acorde a las posibilidades de cada municipio, considerando también el aspecto económico que viven las familias de cada lugar.

"Un municipio que no tiene ingresos propios es un municipio que no recauda y por ende no recibe mucho recurso del Gobierno Federal", enfatizó.

Este tipo de recomendaciones van a la par de hacerles ver a los Presidentes Municipales que han acudido a la Comisión para justificar sus iniciativas de Leyes de Ingresos, que el 2024 será un tema complejo en el rubro económico y que se debe eficientar el recurso.

El cuarto bloque de revisión incluyó a los Ayuntamientos de Santiago Papasquiaro, Mapimí, Mezquital, Nuevo Ideal, Guadalupe Victoria, Pánuco de Coronado, Pueblo Nuevo, Vicente Guerrero, Cuencamé y Poanas.