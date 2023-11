Multan a autoridades por laudo laboral en Lerdo

El Ayuntamiento de Lerdo no puede disponer de alrededor de 140 millones de pesos para pagar en una sola exhibición el laudo laboral que favorece a extrabajadores municipales, sin tener que afectar los recursos para servicios y obra pública que requiere la ciudadanía. Por no pagar, las autoridades recibieron una multa

El acuerdo del 7 de noviembre de 2023, dictado por el Juez Tercero de Distrito en La Laguna, Ernesto Vladimir Tavera Villegas, indica que se requirió al alcalde Homero Martínez, la síndica municipal, Alina Rivera Quiñones y al tesorero municipal, Juan Moreno Valero, "designar de manera inmediata una partida presupuestal de egresos para que en una sola exhibición se emita el pago total de lo ordenado a los quejosos. Se indica que al haber incumplido con el citado requerimiento se aplicará una multa en lo individual contra cada una de las autoridades citadas por 200 UMA's (20 mil 748 pesos) vigentes.

MULTA NO RESUELVE

El alcalde Homero Martínez Cabrera, enfatizó que el tema de los extrabajadores municipales proviene de las administraciones municipales saliente y entrante que en su momento presidieron los exalcaldes Rosario Castro y Carlos Aguilera. También dijo que una multa no resuelve el problema de fondo.

"No porque multen al presidente municipal, lo destituyan, o bien, lo separen del cargo, se va a resolver el problema ¿Qué es lo que tenemos que hacer?, Bueno pues pagar, porque al final del día es una sentencia. He pagado más de 32 millones de pesos", dijo el alcalde, quien destacó que al día de hoy al Municipio le resta liquidar a 46 extrabajadores de un total de 120 que demandaron originalmente. Aclaró que se deben 138 millones de pesos y no 155 ni 151 millones de pesos, porque ya se negoció y se pagó a otros 6 extrabajadores.

"No estamos obligados a lo imposible y así lo establece el Artículo 115 constitucional, que es bien claro con la responsabilidad del presidente municipal que es garantizar los servicios públicos de los más de 163 mil ciudadanos", aseguró.

Aseguró que no pondrá por encima del interés público el interés particular de 46 extrabajadores. "Sí hemos hecho ajustes al presupuesto para poder ir terminando de pagar pero para destinar 138 millones de pesos que se deben del laudo, se tendría que dejar de hacer obras y servicios que requieren los ciudadanos. Yo exhorto a los extrabajadores que nos den la oportunidad de negociar al menos en un 50 %, porque eso implicaría ya 70 millones de pesos menos", comentó el alcalde.

Esta cantidad, 70 millones de pesos, por ejemplo, representa fácilmente el presupuesto total anual para el rubro de obra pública de Lerdo y más de 3 veces la meta de recaudación de Impuesto Predial.