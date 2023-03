Mujeres toman las calles de Gómez Palacio y las instalaciones del Palacio de Justicia por el 8M

Para exigir un alto a la violencia, los abusos y en especial, por la falta de atención de parte de las autoridades en sus casos, decenas de mujeres tomaron las calles de Gómez Palacio, en donde tuvieron como destino el Palacio de Justicia, el cual fue punto de encuentro y blanco de reclamos y exigencias.

La marcha se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer. El contingente partió poco después del mediodía, del estacionamiento de un conocido centro comercial ubicado en el bulevar Miguel Alemán y la calzada Agustín Castro.

Vestidas de color negro y morado, algunas con el rostro cubierto; las mujeres marcharon por la calzada Agustín Castro, con pancartas con leyendas como: “Merecemos vivir sin miedo”, “Hoy lucho para existir mañana”, “Hoy salimos a gritar por todas las que silenciaron”, “No nací mujer para morir por serlo” y “No soy una princesa, soy una guerrera”.

Mujeres de todas las edades, desde pequeñas hasta adultas, se sumaron a esta movilización sin importar los intensos rayos del sol ni las altas temperaturas que azotaron desde temprana hora.

FERNANDO COMPEAN/ EL SIGLO DE TORREÓN

En su recorrido también coreaban a una sola voz, “somos la voz de las que ya no están”, “vivas se las llevaron, vivas las queremos”, entre otros reclamos.

El contingente rechazó el apoyo que se les ofreció por parte de los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así como de Tránsito y Vialidad, “no confiamos en la policía ni en vialidad”, fue el argumento que presentaron.

Resguardadas entre ellas dentro de un cuadro que formaron con un hilo del que colgaban las fotografías de agresores y feminicidas, de las víctimas que perdieron la vida por su causa.

“Muchos casos que no avanzan, no se ha hecho nada, tenemos que recurrir a quemar, a rayar para que nos hagan caso, ¿siempre vamos a estar así? No verdad, necesitamos apoyo del gobierno, hay muchas agresiones”, expuso una de las decenas de participantes en esta primera movilización del día en la región Laguna.

FERNANDO COMPEAN / EL SIGLO DE TORREÓN

Ya en el Palacio de Justicia, los reclamos hacia la autoridad arreciaron, por lo se optó por cerrar el inmueble, mientras algunas realizaron algunas pintas en la fachada, y otras más, la quema de papeles a las afueras del lugar, ubicado frente a la Plaza Principal de Gómez Palacio.