Mujer lleva a mapache a una tienda de mascotas para que le cortaran las uñas y terminan sacrificándolo

Un mapache en Maine fue sometido a eutanasia, después de que una mujer lo llevara a una tienda de mascotas para un corte de uñas y algunos clientes lo besaran, dijeron las autoridades estatales de vida silvestre.

La mujer, que no ha sido identificada por las autoridades, llevó el mapache a una tienda de animales de Auburn el martes, según el departamento de fauna salvaje. Quería que le cortaran las uñas, un servicio que la tienda no ofrece a los mapaches, según el departamento.

Varias personas manipularon al animal y algunas lo besaron, según el departamento de fauna salvaje.

Sin embargo, cuando el gerente se dio cuenta de la presencia del mapache, le pidió a la mujer que se marchara con él, pues en la tienda "no cortan las uñas a los mapaches", explicó el diario The New York Post.

Luego, el gerente se comunicó con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Maine y con el Servicio de Vigilancia, que determinaron que la mujer expuso potencialmente a los clientes y a ella misma, dado que los mapaches son "uno de los portadores más comunes de la rabia". Además, las leyes del estado prohíben tener como mascotas a animales silvestres.

A manera de prevención, se determinó que el animal debía someterse a pruebas de rabia y sacrificado. La gente que estaba en la tienda ese día y se acercó al mapache fue informada del riesgo.

El 26 de mayo, se informó que el mapache arrojó negativo a la enfermedad. Pero el animal sí fue sacrificado, ya que no existe alguna prueba no letal para detectar la rabia en los animales.

El portavoz del Departamento de Pesca Continental y Vida Silvestre de Maine, Mark Latti, explicó que haber llevado el mapache a una tienda de mascotas constituía un riesgo innecesario para la salud pública.

La rabia es casi siempre mortal para los humanos una vez que aparecen los síntomas, y los posibles afectados deben buscar tratamiento inmediatamente. Es mejor dejar tranquilos a los animales salvajes, aunque también se puede avisar a las autoridades de control animal si los animales parecen estar en peligro, dijo Latti.

"Cuando pierden el miedo a las personas, es más probable que se conviertan en una molestia o que sean atropellados por un vehículo", dijo Latti.

La tienda de mascotas era un establecimiento de la cadena nacional Petco, no respondió inmediatamente a una petición de comentarios por parte del Post. Un representante de la tienda local remitió una solicitud a la oficina corporativa de la empresa en San Diego.

La forma más común en que una persona puede contraer rabia es si es mordida por un animal infectado, pero también si éste la araña o le provoca alguna herida, o si su saliva entra en contacto con la herida de una persona.

Señales de alerta

Los CDC advierten de algunas señales de que un animal podría tener rabia

-Agresividad

-Intentos de morder

-Babeo intenso o espuma por el hocico

-Problemas para tragar

Como en un principio el animal puede no presentar síntomas de tener rabia, las autoridades recomiendan no acercarse a mapaches, zorros, murciélagos o zorrillos.