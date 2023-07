Mujer de Torreón solicita ayuda para 'Chapi', perrito que se arrastra al no poder caminar

A través de redes sociales, una usuaria hizo un llamado a la ciudadanía para solicitar ayuda para 'Chapi', un perrito de sólo 8 meses de edad que padece de problemas en sus patitas traseras, lo que le impide caminar.

Chata Lira, se dio a la tarea de difundir el caso de 'Chapi' en Facebook, ya que mencionó que la dueña del can es de escasos recursos y no puede costear el tratamiento que necesita el can, aunque hace todo lo posible por cuidarlo.

En una llamada con El Siglo de Torreón, Cecilia Huerta, dueña de 'Chapi', nos contó que el cachorro nació con dicho padecimiento en sus patitas, además de tener problemas en la zona de sus genitales, situación que le preocupa bastante, pues teme que la salud del perrito empeore.

Ante esto, Cecilia hace un llamado a la ciudadanía solicitando apoyo veterinario para el can, así como un carrito de ruedas con el que 'Chapi' pueda desplazarse sin problemas.

Aquellos interesados en ayudar a 'Chapi' y su familia, pueden comunicarse al número 8714060946 con Chata Lira, ya que Cecilia no cuenta con teléfono.