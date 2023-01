Mujer con la que Jorge Salinas habría engañado a Elizabeth Álvarez rompe el silencio

Este martes se comenzó a difundir una serie de fotografías en donde aparecía Jorge Salinas presuntamente engañando a su esposa Elizabeth Álvarez con a una mujer de nombre Anna Paula, su nutrióloga.

Tras estas imágenes, la mujer que es señalada como la 'tercera en discordia' dio una entrevista para el programa de Unimas, Siéntese quien pueda y reveló que la única relación que tenía con el actor era meramente profesional.

“Lo que he tenido con Jorge es completamente profesional”, comentó. “Él en algunas ocasiones no tiene tiempo de acudir al consultorio y por sus medicamentos y personalmente he sido yo quien se los entrega fuera de las instalaciones, no ha habido más. Por desgracia se hacen malentendidos, pero eso es lo que yo quisiera comentar”.

Tras esto, el periodista Alex Rodríguez le cuestionó sobre la imagen donde aparentemente aparecía besándose con Jorge Salinas, a lo que ella, sin dar más detalles reveló que solo se trataba de un saludo.

“Eso fue a finales del año pasado, cuando le entregué la última medicina y pues nada más nos estábamos despidiendo como de manera cordial (...) No quisiera hablar más sobre eso, toda la relación ha sido de manera profesional”.

Cuando le cuestionaron sobre la fotografía que circulaba de ambos arriba de un auto, ella comentó que había sido el mismo día en que le había entregado su medicamento: “Sí, con la autorización de los pacientes cuando acceden están muy felices por el proceso”.

Sobre los señalamientos de la revista, la cual aseguraba que llevaban más de un año de relación, la nutrióloga volvió a recalcar que era una relación meramente profesional.

“Es una relación médico paciente nada más y pues si todo el mundo lo sabe es porque justamente yo subí la foto como médico paciente, ahí traigo mi uniforme y nada más”, sostuvo.