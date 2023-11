Otra vez, mueven megatanques de Agua Saludable para La Laguna

El gobernador de Durango, Esteban Villegas Villarreal, confirmó que hubo otra modificación al proyecto original de Agua Saludable para La Laguna (ASL) y se trata de la zona donde estarán ubicados los megatanques, algo que aseguró no implicará retrasos para que ASL dote de agua a Lerdo, Gómez Palacio y Torreón el próximo 21 de diciembre.

"Se cambió un poquito el proyecto, a otro lugar, ellos ven la geología, son tanques muy pesados que -imagínense- toda el agua que van almacenar y los movieron a la Curva de León Guzmán, ahí por la caseta y se hizo una reconfiguración; las líneas de conducción ya van caminando con todo el apoyo del alcalde de Lerdo pero los tanques son rápidos", informó el gobernador Esteban Villegas.

Aseguró que sí existe confianza de que al 21 de diciembre empiece a circular el agua a través de ASL en base al compromiso hecho por los constructores con el presidente, "no se pueden rajar", enfatizó el mandatario. El gobernador, Esteban Villegas, dijo que en esta primera etapa o módulo de ASL no se requerirán los megatanques porque el agua bajará a gravedad y que se requerirán para los lugares más alejados: "Porque se va hacer un sistema de bombeo, sube a los megatanques y entonces baja y se inyecta por gravedad para que puedan llegar hasta Mapimí y Tlahualilo pero para esta etapa de Lerdo, Gómez y Torreón no se requieren los tanques", aseguró.

Como ya El Siglo de Torreón lo había informado anteriormente, en mayo de este año 2023 fue solicitada una modificación a los derechos de vía del acueducto original para ubicar los megatanques de distribución en un nuevo sitio pues inicialmente, se consideraba instalar unos megatanques en zona del Sistema San Fernando, de Lerdo, pero se modificó el proyecto y posterior a eso se propuso pasar por los terrenos de Raymundo y colocar el tubo que llegaría a los mismos para su distribución.

El 17 de julio del 2023 se anunció que comenzaron los trabajos de desmonte, limpieza y compactación del área en la zona del rancho Mi Sueño, en donde se instalaría el primer megatanque.

Esteban Villegas, recordó que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, estuvo hace 15 días en Lerdo revisando el proyecto de Agua Saludable para La Laguna (ASL) y que hubo un compromiso por parte de los constructores de entregar ASL el 21 de diciembre para poner en marcha el primer módulo, que aseguró consiste en empezar a mandar agua potable a Lerdo, Gómez Palacio y Torreón como primera etapa.

Comentó que el 21 de diciembre los constructores informarán al presidente López Obrador cómo abrirán los otros 4 módulos.

"¿Qué significa abrir los 4 módulos? Platicamos sobre meter, incluso con Mapimí y Tlahualilo los proyectos que ya tenemos para los ramales de la línea de conducción del agua para que llegue a las casas porque cuando inyecten el agua, como viene a presión por gravedad, empezarán a tronar tuberías que tienen muchos años. Ya quedaron de apoyarnos para ir haciendo la reposición, poco a poco, de las líneas de agua más lo que podamos hacer entre nosotros", aseguró Villegas.