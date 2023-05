Muere Tina Turner a los 83 años 

La cantante Tina Turner falleció hoy a los 83 años de edad cerca de Zúrich (Suiza), según anunció su portavoz en un comunicado.

¿Qué será del rock, de la música sin Tina Turner?, solo el tiempo lo dirá, pero mientras sus millones de fanáticos en todo el mundo están devastados ante la partida de la diva.

Fue en sus redes sociales en donde los manejadores de la cantante confirmaron su deceso.

"Con gran tristeza anunciamos el fallecimiento de Tina Turner. Con su música y su pasión ilimitada por la vida, encantó a millones de fans alrededor del mundo e inspiró a las estrellas del mañana.

"Hoy despedimos a una querida amiga que nos deja todo su mayor trabajo: su música. Toda nuestra sincera compasión va con su familia. Tina, te echaremos mucho de menos", puede leerse.

Por otro lado, en un comunicado se lee que la cantante se fue en paz.

"Tina Turner, la 'Reina del Rock'n Roll', murió en paz hoy a la edad de 83 años después de una larga enfermedad.

En estos momentos el nombre de Tina, esa mujer que superó abusos y se volvió una leyenda de la música, es ahora tendencia en las redes.

“Nos acaba de dejar Tina Turner. Reina del rock, voz de voces. Se la va a echar de menos. Nos quedará su música para siempre”, “El mundo es un poquito más triste, más frío. A los 83 años se nos fueron las piernas del rock. Buen viaje Señora Tina Turner” y “Nos acaba de dejar este GRAN icono de los 80. Una genial cantante, con un dominio y un registro sobrenatural que clavaba absolutamente TODO. DEP la diosa del Rock'n'Roll, la irrepetible (de verdad) Tina Turner. Siempre te recordaremos”, son algunos comentarios de los fans.

Sin duda, la palabra energía tenía un sinónimo en Tina Turner, y es que hasta en sus últimas presentaciones lo entregó todo en cada escenario que pisaba, y con seguridad hay muchas personas en el mundo que cantaron y bailaron al ritmo de temas como Proud Mary, Private Dancer o We Don't Need Another Hero.

DATO:

La revista "Rolling Stone" clasificó a Tina Turner entre los 100 mejores artistas de todos los tiempos y también entre los 100 mejores cantantes. Recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y otra en el Paseo de la Fama de St. Louis. Fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll con Ike Turner en 1991, y en 2005, recibió el Kennedy Center Honors.