Muere persona al intentar cruzar un arroyo en Mulegé, Baja California Sur

Una persona fallecida, al menos cinco cortes carreteros por la crecida de arroyos y más de mil albergados ha dejado "Hilary" -de categoría 2-en su paso por las costas de Baja California Sur este sábado.

La alcaldesa de Mulegé, Edith Aguilar Villavicencio, confirmó el fallecimiento de un hombre cuando intentaba cruzar un arroyo a bordo de un vehículo, pero la potencia de la corriente los arrastró. Se logró rescatar a cuatro integrantes de su familia.

La funcionaria dijo lamentar los hechos y urgió a la población a que se resguarde y evite cruzar los arroyos, pues las copiosas precipitaciones han originado la crecida en varios puntos, incluso el municipio se encuentra incomunicado vía terrestre, por varios cortes carreteros.

"Cuatro personas lograron ser rescatadas, pero lamentablemente los arroyos cobraron la vida de uno de los integrantes de esta familia de Vizcaíno; y aunque hicieron todo lo posible, los rescatistas no pudieron cruzar los arroyos para apoyar sin exponer sus propias vidas. Por favor no salgan a carretera. No hay paso ni al norte ni al sur; hay diferentes cortes carreteros desde San Bruno hasta la Cuesta del Infierno, tomemos conciencia y evitemos accidentes", comunicó en sus redes sociales.

Las bandas nubosas de "Hilary" cubren todo el estado y golpean la costa oeste. Los cinco municipios registran lluvias y vientos de hasta 175 kilómetros por hora, en especial en la zona de Mulegé, donde incluso se prevén los mayores efectos en el transcurso de la noche y madrugada del domingo.

Aguilar Villavicencio remarcó que el municipio se encuentra incomunicado vía terrestre debido a la crecida de arroyos, incluso con un corte en la carretera transpeninsular -la única vía que conecta a BCS con el estado vecino-, insistió en el llamado a la población a no arriesgarse y permanecer en sus hogares o en los albergues habilitados, donde ya suman más de 800 personas refugiadas.

Refirió que las lluvias han comenzado a afectar a las comunidades de Santa Rosalía, San Lucas, San Bruno, San Ignacio, La Bocana, Punta Abreojos, Isla San Marcos, y otras de la región Pacífico Norte, donde, en suma, radican unas 30 mil personas que durante la madrugada sentirán la cercanía del huracán, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Se estima un primer impacto en Punta Eugenia, BCS, Isla Natividad e Isla de Cedros durante la madrugada del domingo y un segundo impacto en las inmediaciones del municipio de San Quintín, en el estado vecino BC, donde también se encuentran en alerta.