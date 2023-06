Muere Park Soo Ryun a los 29 años, actriz surcoreana del drama Snowdrop

Park Soo Ryun, actriz y cantante surcoreana, falleció el pasado domingo, en un accidente. De acuerdo con varios medios locales, Ryun fue encontrada inconsciente en las escaleras de su edificio, de donde se presume cayó mientras se dirigía a su departamento.

Según reportes oficiales, la joven, de 29 años, fue trasladada de emergencia al hospital más cercano, donde los médicos la diagnosticaron con muerte cerebral.

La noticia dejó devastada a la familia, sin embargo, tomaron la decisión de donar sus órganos, la familia de la actriz decidió donar todos sus órganos como una manera de poder honrar su memoria: "Solo su cerebro está inconsciente y su corazón sigue latiendo. Debe haber alguien que necesite desesperadamente sus órganos. Podemos vivir en consuelo sabiendo que su corazón seguirá latiendo", declaró la madre de Ryun a la prensa.

El funeral de la joven se realizó este pasado lunes en Hospital Suwon del Centro Médico Provincial de Gyeonggi, donde perdió la vida; y para este martes 13 de junio, se organizó una marcha en su honor.

¿Quién fue Park Soo Ryun?

Park Soo Ryun inició su trayectoria como modelo, pero en 2018, a sus 23 años, decidió debutar en el teatro musical y saltó a la fama gracias a su participación en la puesta l "Il tenore". A este proyecto le siguieron varias obras más del mismo estilo, como: Finding Kim Jong Wook, Passing Through Love, Siddhartha y The Day We Loved, en las que destacó gracias a su melodiosa voz.

Pero el reconocimiento mundial le llegó gracias a la serie Snowdrop donde compartió créditos con el actor Jung Hae In y la cantante Jisoo, integrante de la banda de Kpop, Blackpink.