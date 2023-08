Muere Nancy Frangione, reconocida actriz de La niñera y Another World

La actriz estadounidense Nancy Frangione falleció a los 70 años, la estrella de telenovelas es recordada por su actuación como la intrigante villana "Cecile de Pulignac" en "Another World" de NBC, y por su participación en la entrañable serie "La niñera", donde interpretó a "Marsha", la prima de "Fran Fine"; además tuvo papeles de estrella invitada en "Highway To Heaven", "Matlock" y "Buck Rogers in the 25th Century".

Su debut en la televisión fue en el papel de Tara Martin en "All My Children" de ABC, que interpretó entre 1977 y 1979. Luego dio su salto a la fama con su personaje de "Cecile de Poulignac" en "Another World", de 1981 a 1984, ganando el premio a la villana destacada de Soap Opera Digest por su actuación. Repitió el papel varias veces durante un período de 10 años, de 1986 a 1996.

En 1985, reemplazó a Andrea Evans como Tina Lord en "One Life to Live" de ABC, señala "El Comercio".

Frangione murió el 18 de agosto en Barnstable, Massachusetts, según su obituario.