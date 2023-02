'Me la devolvieron enferma porque necesitaban la cama'; mujer muere tras alta del Hospital General de Gómez Palacio

La sorpresiva muerte de su hija, que se dio luego de haber sido dada de alta del Hospital General de Gómez Palacio pese a la neumonía que padecía, y aunado a la falta de recursos económico, obligó a Candelaria Crispín a mantener su cuerpo ya sin vida en su casa por cuatro días, hasta que logró juntar lo necesario con ayuda de conocidos y desconocidos.

"Ella estaba bien, le echaba ganas, pero cuando ya no pudo fue cuando cayó en cama, la llevé a internar al Hospital General, al siguiente día me la regresan, pero les digo está enferma y me dicen "está bien, está bien". Ellos sabían lo que iba a tener, ¿por qué no me dijeron que iba a terminar?", dijo con coraje y reteniendo las lágrimas de dolor.

"Supuestamente estaba bien, pero así me la devolvieron, toda enferma. No me dijeron absolutamente nada, si ellos me hubieran alertado de lo mal que estaba, otra cosa hubiera sido. Yo me hubiera movido por otro lado para ver si podrían hacerle la lucha", dijo triste.

Sin embargo, contó que ese jueves que la dieron de alta, solo llegaron y desconectaron todos los aparatos que tenía en su cuerpo y la dejaron ir a casa. "Porque necesitaban la cama", recalcó.

Molesta dijo, "Yo digo, nomás digo que no lleguen a pagar un día lo que hicieron con mi hija, porque así lo sentí, que me echaron, que no quisieron batallar".

SU CONDICIÓN EMPEORÓ

Ya en casa, la condición de Mayela, de 37 años, empeoró. Y fue hasta el sábado que rodeada de sus tres hijos y su madre, falleció. Y en ese lugar, permaneció hasta el martes, que doña Candelaria logró juntar el recurso necesario, que se le dio sepultura. "Fue gente que no conozco, mandaron dinero de Estados Unidos, y de otras partes del país, y gente de aquí, con lo poco que tenían me ayudaron, para mí fue mucho".

Su partida se dio, a dos meses de que falleciera su hijo José Luis, también de apenas 38 años de edad, de la misma enfermedad que su hija: neumonía. Ambos padecían de diabetes, la cual desconocía.

En el caso de su hijo, fueron sus amigos quienes la apoyaron para cubrir los gastos funerarios. "Él tenía 38 años, un año más grande que mi hija, él viajaba mucho y sus amigos me ayudaron a cubrir los gastos de él, yo no batallé ni nada", dijo afligida la mujer.

LLAMADO DE AYUDA

Tras la partida de su hija, sus tres nietos quedaron a su cargo, una de 10 años, otro de 14 y una chica de 18 años de edad. Debido a la precaria situación, dejaron la escuela y ella dejó de trabajar para atenderlos.

Pero tras dar a conocer su caso, el DIF municipal le brindó el apoyo necesario para que puedan regresar a la escuela. La más chica entrará a cuarto grado, el siguiente a secundaria y la mayor, a universidad.

Doña Candelaria extiende un llamado de ayuda con ropa o calzado para sus tres nietos que atenderá como sus hijos. Cualquier apoyo se puede hacer llegar a Privada Morelos 107, entre calle 20 de Noviembre y avenida Morelos.