Muere Luis 'Queli' Hernández, reconocido actor de Cero en conducta

Jorge Ortiz de Pinedo lamentó el fallecimiento de su amigo Luis Hernández, "Queli", quien le dio vida a Próculo Adame, uno de los personajes de "Cero en conducta", serie de comedia creada en 1999.

A través de Twitter, Ortiz de Pinedo, el creador de la serie, que tuvo cinco temporadas y que se transmitió en Televisa, lamentó la partida de su amigo, quien encarnó al gangoso enmascarado".

"Murió mi compañero y admirado amigo; Luis Hernández, "Queli"; quien interpretó y creó al divertido personaje del 'gangoso enmascarado' de "Cero en conducta" (La escuelita de Jorge) Descasa en paz, querido amigo", se lee en su mensaje.

El personaje de Luis Queli no mostraba su rostro porque lucía una máscara de El Santo, y cuando hablaba no se entendía lo que decía.El programa, también llamado "La escuelita de Jorge", estaba ambientada en un salón de escuela formado por alumnos mal portados que cuentan chistes y no respetan a la Maestra Canuta Lombardo Paredes, interpretada por interpretada por Martha Ofelia Galindo, y al Director Rigoberto Patiño Pantoja, apodado "Birolo" e interpretado por David Villalpando.