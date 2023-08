Muere Lil Tay, rapera e influencer canadiense, a los 14 años de edad

Lil Tay, famosa rapera e influencer canadiense, murió la mañana de este miércoles, se informó en un comunicado que su familia emitió en sus redes sociales. La cantante apenas tenía 14 años.

En el texto, que tomó por sorpresa a sus seguidores, los familiares de Tay se dijeron completamente destrozados tras su partida, además aseguraron que la muerte de la adolescente fue totalmente inesperada; sin embargo, no dieron más detalles al respecto.

"Con profunda tristeza, compartimos la devastadora noticia del repentino y trágico fallecimiento de nuestra querida Claire. Nos resulta imposible encontrar las palabras para describir la insoportable pérdida y el indescriptible dolor que estamos experimentando. Este desenlace fue completamente inesperado, dejándonos a todos en un estado de conmoción", se puede leer en la publicación.

En dicho documento también reportaron el fallecimiento del hermano mayor de Claire, nombre real de la artista, y piden tanto a los fans como a los medios privacidad pues el caso se encuentra bajo investigación, aunque no revelaron si ambos decesos están relacionados o habrían ocurrido en momentos diferentes.

"La muerte de su hermano añade una profundidad aún más inimaginable a nuestro dolor. Durante este tiempo de inmenso dolor, pedimos privacidad ya que las circunstancias que rodean la muerte de Claire y su hermano todavía están bajo investigación", agregaron.

Claire Eileen Qi Hope, mejor conocida como Lil Tay, nació en julio del 2007 y fue toda una celebridad en las redes sociales y la escena musical canadiense.

Tay atrajo los reflectores gracias a los videos que compartía en sus perfiles y en los que presumía de sus lujos, como coches exclusivos, ropa de diseñador y grandes cantidades de dinero a pesar de su joven edad.

Se presentaba como "la persona más joven y rica que haya existido".

Esta actitud, además de traerle una gran cantidad de seguidores, también atrajo a todo un séquito de detractores quienes se mostraban preocupados por la menor y le lanzaban fuertes críticas.

Una de sus últimas publicaciones en Instagram fue dedicada al rapero XXXTentacion, quien lamentablemente murió en 2018 tras recibir varios disparos en Miami, en el mensaje, Lil lamentaba su deceso y se refería a él como una "figura paterna" y la persona que la habría rescatado cuando nadie más estuvo para ella.

"Estuviste ahí para mí cuando todos querían que fallara, estuviste ahí como figura paterna, cuando no tengo uno. No puedo creer esto, el mal en el mundo... esto no es un adiós. Te amo bro", escribió en ese entonces.