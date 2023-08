Muere actriz que dio voz Harley Quinn en Batman: The Animated Series

El mundo del doblaje está de luto luego de que este fin de semana se dio a conocer que falleció la actriz Arleen Sorkin, a los 67 años.

Diversos medios como Variety dieron a conocer el deceso de la intérprete.

En tanto, James Gunn, el CEO de DC Studios, difundió la muerte de la Arleen a través de un mensaje difundido sus redes sociales

"Descanse en paz, Arleen Sorkin, la increíble y talentosa voz de Harley Quinn, quien ayudó a crear el personaje que muchos de nosotros amamos. Amor a su familia y amigos", dijo.

El post viene acompañado de imagen de la actriz en su juventud.

Arleen prestó su voz a Harley Quinn en varios proyectos animados de DC Comics como The New Batman Adventures, Superman: The Animated Series, Gotham Girls, Static Shock y Justice League.

También lo hizo en varios videojuegos como Batman Vengeance, Batman: Arkham Asylum y DC Universe Online.