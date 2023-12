Motociclista resulta lesionado tras chocar contra un auto en el Centro de Gómez Palacio

Un motociclista resultó lesionado tras impactarse contra un auto particular en la colonia Centro de la ciudad de Gómez Palacio, presuntamente no respetó los semáforos preventivos en luz roja.

Los hechos ocurrieron cerca de las 21:00 horas del martes en el cruce de la avenida Hidalgo y la calle Ignacio de la Llave de dicho sector habitacional.

El presunto responsable del accidente fue identificado como Daniel de 37 años de edad, quien conducía una motocicleta de la marca Vento, modelo 2022, color blanco, con placas de circulación del estado de Durango.

Se informó que este vehículo se desplazaba de norte a sur sobre la avenida Hidalgo y al llegar a la intersección mencionada, no respetó una señal de alto y las luces rojas preventivas del semáforo, por lo que se impactó contra un auto particular.

La unidad afectada es de la marca Nissan, línea Versa, modelo 2018, color gris, misma que era conducida por Ricardo Salvador de 24 años de edad, quien se desplazaba con preferencia por la calle Ignacio de la Llave.

Tras los hechos se solicitó la presencia de las corporaciones de rescate y de seguridad de la ciudad por medio de múltiples reportes al sistema estatal de emergencias 911.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para atender al motociclista, mismo que terminó tendido sobre la cinta asfáltica con múltiples golpes en el cuerpo.

El personal del departamento de Peritos, adscrito a la Subdirección de Tránsito y Vialidad, se encargó de tomar conocimiento del accidente.

El caso fue turnado ante la autoridad competente, para continuar con los procedimientos establecidos por la ley y aplicar las multas correspondientes.

Finalmente, tanto la motocicleta como el vehículo particular fueron enviados a un corralón de la ciudad para su resguardo.