Mötley Crüe celebra 40 años del disco Shout At the Devil

Mientras Mötley Crüe se dirige a Japón y Australia para continuar con The World Tour, BMG ha lanzado una celebración multiconfiguración del 40 Aniversario de su histórico disco, Shout At the Devil.

La pieza central es la Edición Limitada Super Deluxe Box Set que incluye el álbum recién remasterizado en LP, CD y Cassette.

También se incluyen reproducciones de los singles originales de 7" de "Too Young To Fall In Love y Looks That Kill, junto con un tablero de espiritismo con pentagramas, un tablero demoníaco con plancheta metálica, un adaptador metálico de 7", litografías del álbum, cartas del tarot, un portavelas demoníaco y mucho más.