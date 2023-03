Moscú considera precipitado hablar sobre un posible canje del periodista de WSJ

Moscú considera prematuro hablar de un posible intercambio de Evan Gershkovich, periodista estadounidense de The Wall Street Journal detenido en Rusia por presunto espionaje.

"Yo no haría esa pregunta ahora, porque cualquier intercambio, como los que tuvieron lugar en el pasado, implicaban a personas ya condenadas", dijo el viceministro de Exteriores ruso, Serguéi Riabkov, citado por la agencia TASS.

Horas antes, el tribunal de Lefórtovo de Moscú dictó dos meses de prisión preventiva para Hershkowitz, que podría ser condenado a hasta 20 años de cárcel si es declarado culpable.

Previamente, el Kremlin aseguró que el reportero había sido atrapado in fraganti por el Servicio Federal de Seguridad (FSB).

"Hasta donde sabemos, lo atraparon in fraganti", afirmó el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

Según las autoridades rusas, Hershkowitz "recopilaba por encargo de la parte estadounidense informaciones secretas sobre las actividades de una de las empresas del complejo militar industrial ruso".

El diario The Wall Street Journal negó este jueves las acusaciones del gobierno ruso contra su corresponsal.

"The Wall Street Journal niega enérgicamente las acusaciones (...) y exige la liberación inmediata de nuestro (...) corresponsal Evan Gershkovich", señaló el medio en un comunicado.

Antes de sumarse al equipo de WSJ, Hershkowitz trabajó con AFP, The Moscow Times y The New York Times.

El pasado diciembre Rusia y Estados Unidos efectuaron en el aeropuerto de Abu Dhabi el intercambio del traficante de armas ruso Víktor But por la baloncestista estadounidense Brittney Griner, quienes cumplían condenas en instituciones penitenciarias de EUA y Rusia por tráfico de armas, y tenencia y contrabando de drogas, respectivamente.